Ancora dimezzati i nuovi casi di covid a Prato ma tornano a salire i morti con sei vittime

Sono scese a 24 le positività riscontrate in provincia e anche in Toscana cala il numero seppure a fronte di meno tamponi fatti. Con i decessi di oggi nel Pratese superata quota 200 vittime dall'inizio dell'epidemia

Si dimezzano ancora, rispetto a ieri, i nuovi casi di contagio da covid a Prato ma purtroppo torna a salire il numero di vittime, con i sei decessi segnalati oggi nel bollettino della Regione che fanno varcare la quota 200 morti per covid da inizio epidemia. Alle sei vittime va poi aggiunto Andrea Cati, il 44enne storico volontario della Croce d'Oro il cui decesso verrà conteggiato probabilmente nel bollettino di domani. Le vittime segnalate oggi sono tre donne di 87, 90 e 91 anni morte al Santo Stefano come un uomo di 85 anni. Ci sono poi una 92enne deceduta a Villa Niccolini e una 86enne morta a casa.

Sono invece solo 24 le nuove positività al coronavirus riscontrate in provincia, un numero così basso non si vedeva da settimane. Ecco la distribuzione territoriale dei nuovi casi come ricostruita dall'Asl Toscana Centro: Cantagallo, Carmignano e Vernio 1, Montemurlo 3, Poggio a Caiano 2 e Prato 16.

Calano complessivamente in tutta la Toscana i casi di positività che sono 593, con età media di 47 anni. Come spesso accade di domenica è stato molto più basso il numero di tamponi effettuati: 7.812, di cui il 7,6% positivo. Sono invece stati 2.185 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo). A questi si aggiungono 397 tamponi antigenici rapidi.

I guariti crescono di altre 1.677 unità ma si inverte, anche se di poco, la linea di discesa nell'occupazione dei posti letto negli ospedali. I ricoverati sono oggi 1.618 (6 in più rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (1 in più). Al Santo Stefano risultano occupati da pazienti covid 95 letti sui 106 disponibili nell'area medica e 17 dei 32 in terapia intensiva. A La Melagrana sono invece 41 i pazienti e 32 quelli ricoverati nella Palazzina all'ex Misericordia e Dolce.

Oggi si registrano in tutta la Toscana 31 nuovi decessi, con un'età media di 82,6 anni.