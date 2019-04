Nonostante il cantiere dell'ex Valore sia diventata off limits per sbandati e senzatetto, la zona del Macrolotto Zero compresa tra via Filzi e via Berruti continua a essere contrassegnata dal degrado. Questo foto inviataci da un lettore che immortala un giovane mentre si inietta droga, è l'emblema della situazione che ogni giorno si trovano a vivere residenti e commercianti. Attorno all'assuntore, infatti, sono visibili in terra siringhe e sporcizia di ogni tipo. Il luogo è a pochi passi dalla palazzina di via Erbosa dove la notte tra sabato e domenica le fiamme partite da alcuni rifiuti lasciati sull'ingresso di una palazzina hanno attaccato anche la facciata dell'immobile (LEGGI)

Non va meglio in via Chiti angolo via Puccini, nel cuore del Macrolotto Zero, dove ogni mattina lo spettacolo che si presenta davanti agli occhi dei passanti e di chi ci vive è quello mostrato in foto inviata.E' immondizia abbandonata impropriamente e quotidianamente all'angolo della strada, trasformata in una discarica quotidiana con grave rischi per la salute di tutti.