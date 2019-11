28.11.2019 h 10:41 commenti

Ancora conferme per la ginnastica ritmica montemurlese

Al campionato nazionale di Specialità Rachele Maccherini arriva terza alle clavette, Eva Gori della Corallo conquista il bronzo al cerchio

Conferme e successi per la ginnastica ritmica. Due atlete Eva Gori della asd Corallo di Montemurlo e la montemurlese Rachele Maccherini dell'Etruria Prato si impongono tra le migliori della Penisola al campionato nazionale di specialità, che si è svolto lo scorso fine settimana al PalaPaternesi a Foligno in Umbria. Dopo la fase di qualificazione, avvenuta tra sabato e domenica mattina, ci sono state le finali di specialità, che hanno decretato i nomi delle detentrici dei titoli per attrezzo per l’anno corrente. Rachele Maccherini, 13 anni di Montemurlo ha conquistato il terzo posto alle clavette, mentre Eva Gori, 13 anni, conquista il bronzo al cerchio.

Tra le altre conferme Nora Mollica, conquista il secondo posto al campionato gold di categoria a Cagliari e passa alla fase nazionale a Catania il 30 novembre e 1 dicembre. Viola Saporito seconda classificata nel campionato interregionale di specialità.

L'assessore allo sport, Valentina Vespi, ha espresso la sua soddisfazione per questa ulteriore conferma delle giovani atlete montemurlesi:« Le nostre ragazze dimostrano sempre di avere tanta grinta e determinazione. Auguro loro di conquistare ancora tanti traguardi»



