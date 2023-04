05.04.2023 h 15:50 commenti

Ancora cedimenti all'ex fabbrica Lucchesi, il tetto è pericolante

A dare l'allarme un passante che ha notato il muro collassato e la caduta di alcuni sassi dal cornicione. Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco. Due anni fa stessi problemi alla cisterna

Ancora problemi strutturali all'ex fabbrica Lucchesi, in via Cavour di fronte alla sede della polizia municipale. Dopo la cisterna ( leggi ), oggi 5 aprile il tetto ha dato segni di cedimento, a dare l'allarme, verso le 15, un passante che ha notato il muro della facciata collassato.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le verifiche strutturali, via Cavour resta aperta ma con il restringimento della careggiata per garantire la sicurezza .