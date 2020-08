28.08.2020 h 18:57 commenti

Ancora cantieri stradali: prove di stabilità al ponte alla Vittoria e asfalto nuovo a Tavola

Non si fermano i lavori per la sistemazione delle strade, sia in centro che in periferia. Occhio alle modifiche alla viabilità

Al via due nuovi cantieri lunedì 31 agosto. Il ponte alla Vittoria sarà chiuso al transito per verifiche strutturali. Le opere cominceranno alle 8.30 per agevolare i pendolari diretti alla stazione ferroviaria Centrale per prendere il treno.

Durante la chiusura il traffico proveniente da piazza San Marco verso via Firenze sarà deviato in via Arc. Martini, ponte XX Settembre, e via Matteotti; quello da viale Montegrappa verso via Firenze o piazza della Stazione verso piazza Europa, via Tiziano, Ponte Venti Settembre e via Matteotti; quello dalla Stazione verso piazza San Marco proseguirà per via Matteotti, Ponte Venti Settembre, via Arcivescovo Martini e piazza San Marco, oppure via Buozzi, via Machiavelli, Ponte Venti Settembre, via Arcivescovo Martini e piazza San Marco.

Deviazioni anche le linee Lam Blu, Rossa, Arancio e Viola, che devieranno partiranno da via Arcivescovo Martini transitando dal Ponte XX Settembre.

Mentre sulla rotatoria fra via di Nebbiaia e via Ciotti, sono previsti i lavori di asfaltatura che termineranno martedì 1 settembre, quindi è previsto il divieto di transito e sosta nei tratti interessati delle due strade .Il traffico proveniente da via delle Colombaie in direzione sud sarà deviato in via Braga, via Bellandi, via Meucci, via Luzzi e poi via di Nebbiaia; quello da via delle Risaie/via Coppi in direzione nord proseguirà in via Luzzi, via Meucci, via Bellandi, via Braga, via Traversa il Crocifisso, via delle Colombaie e poi via di Nebbiaia.









Edizioni locali collegate: Prato

