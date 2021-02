25.02.2021 h 19:08 commenti

Ancora bloccata la cassa integrazione dell'artigianato, l'ultimo pagamento risale a ottobre

Intanto si registrano nuove richieste da parte di aziende che fino ad oggi non avevano usufruito della misura, altre invece hanno cessato l'erogazione in seguito alla chiusura

Ancora bloccata la Fsba, la cassa integrazione per i dipendenti delle aziende artigiane, l’ultimo pagamento risale a ottobre. Nel frattempo si registra un movimento fra le aziende che entrano e quelle che escono. Andamento che, però, muta di poco, dal punto di vista dei numeri,ma che indica una situazione preoccupante: crescono leggeremnte le aziende che per la prima volta hanno fatto ricorso al fondo dell’Ebert e nella stessa propozione altre ne sono uscite, questo però non vuol dire che abbiano ripreso a lavorare a pieno ritmo. “Difficile valutare se queste uscite sono fisiologiche oppure sono state acuite dalla crisi che ora è ancora più aggressiva – spiega Marco Pieragnoli segretario generale Confartigianato Imperese Prato - . Imprenditori che hanno raggiunto l’età della pensione che magari in alti tempi avrebbero continuato l’attività ora chiudono e quindi si perdono posti di lavoro e competenze. Certo è che gli ordini arrivano sempre molto diradati e soprattutto con tempistiche brevi si è passati da poco più di una settima a pochi giorni. Il tessile resta comunque un settore strategico per la nostra economia e quindi mi aspetto che come tale venga considerato. Nel freattempo non abbassiamo la guardia”.



