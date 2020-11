12.11.2020 h 19:07 commenti

Ancora aperta la raccolta fondi per il Comitato "Città di Prato Pro-emergenze"

Le donazioni servono per aiutare le famiglie in difficoltà e supportare i presidi sanitari e la Protezione civile

È ancora aperta la raccolta fondi a favore del Comitato Città di Prato Pro-emergenze onlus, nato in risposta ai tanti cittadini che nei mesi scorsi hanno manifestato al Comune la volontà di voler fare donazioni per l'emergenza Coronavirus.

Le donazioni raccolte servono per aiutare le famiglie in difficoltà, per supportare i presidi sanitari e la Protezione civile.

Per chi volesse partecipare i riferimenti sono: Codice IBAN IT31A0306921531100000005806. È importante indicare la causale di versamento Emergenza Covid-19.

Inoltre chi potesse e volesse donare materiale utile, come per esempio mascherine e gel igienizzante, può contattare direttamente la Protezione civile al numero verde 800301530.