10.03.2021 h 16:17 commenti

Ancora alta la tensione davanti alla Texprint, interviene la polizia al picchetto SiCobas

Il sindacato denuncia il ferimento di alcuni operai e minaccia di portare la protesta davanti ai negozi della catena Dixie, committente della stamperia. Cresce l'insofferenze delle altre aziende della zona contro i manifestanti

Dopo una tregua di un giorno che ha permesso ai camion della Texprint di uscire dall’azienda per consegnare la merce pronta, questa mattina 10 marzo, si sono verificati nuovi disordini davanti ai cancelli della stamperia, il bilancio è di quattro persone trasportate in codice giallo al Santo Stefano ferite durante la colluttazione avvenuta con la polizia. SiCobas ha infatti ripristinato il picchetto, che tra le modalità prevede anche di stendersi davanti ai furgoni per impedire l’entrata e l’uscita della merce, dal momento che una parte dei dipendenti non in sciopero sono tornati a lavorare, nonostante l’annuncio dello stop alla produzione a tempo indeterminato ( leggi “Il sindacato – ha spiegatoreferente SiCobas Prato – ha percorso tutte le strade; i contratti di apprendistato sono stati impugnati e l’azienda lo sa, anche l’ispettorato del lavoro è stato attivato. Quindi lo sciopero va avanti”.Ieri 9 marzo, SiCobas con una delegazione di iscritti è stata ricevuta in Regione dall’Unità di crisi, un incontro interlocutorio dove è stato anche chiesto di attivare il tavolo di crisi alla presenza dei rappresentanti dell’azienda.Intanto, se una parte del mondo dello spettacolo, della politica e comuni cittadini sostengono la protesta dei 16 dipendenti della stamperia, dall’altra gli imprenditori del Macrolotto2 che hanno l’azienda accanto alla Texprint sono esasperati: “Da settimane – spiegadella CM – fermano i nostri camion, i nostri clienti e rappresentanti, vogliono sapere dove vanno e cosa trasportano. E’ una situazione intollerabile, abbiamo chiamato le forze dell’ordine tantissime volte ma di fatto nulla è cambiato. Inoltre vivono accampati qui senza nessun rispetto per il coprifuoco e le regole anticontagio. E’ indecente”. Se vogliono scioperare che lo facciano nelle giuste modalità, nel rispetto anche di chi non ha nulla a che fare con questa vicenda”.Oltre al picchetto e allo sciopero al oltranza, SiCobas ha annunciato di voler arrivare direttamente ai committenti della stamperia e in particolare al marchio Dixie, davanti ai cui negozi sarà organizzato un volantinaggio, a livello nazionale, per denunciare le condizioni di lavoro degli operai.