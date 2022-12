22.12.2022 h 13:56 commenti

Anche una pratese tra i vincitori del Premio America giovani

Enrica Manieri è stata selezionato dopo aver conseguito a pieni voti la laurea triennale in lingue e quella magistrale in Gestione sistemi turistici. Ora potrà frequentare il master Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy

Una giovane pratese, Enrica Manieri, è la vincitrice del Premio America Giovani per il talento universitario che le ha dato la possibilità di partecipare gratuitamente al master online Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy

Un sogno che si avvera per la 25enne che dopo aver conseguito la laurea triennale in lingue si è iscritta alla magistrale in Gestione sistemi turistici dove si è laureata nel 2021 con una tesi sul turismo ecosostenibile e culturale in Andalusia.

Proprio grazie a questa tesi e al percorso universitario, tramite Almalaurea è stata selezionata insieme ad altri 300 studenti. "Un riconoscimento - ha spiegato - che non mi aspettavo. Ho ricevuto una mail in cui mi annunciavano che avevo vinto, e sono stata contentissima. Volevo fare un master, ma era troppo costoso e questa è l'occasione per continuare nel mio percorso formativo".

Enrica potrà partecipare infatti al master in Relazioni internazionali sviluppo del prodotto Made In Italy. La cerimonia per la consegna del premio è avvenuta presso la Camera dei Deputati il 19 dicembre. Promosso dalla Fondazione Italia USA valorizza gli studenti con percorso universitario di eccellenza per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

