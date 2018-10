08.10.2018 h 13:28 commenti

Anche una pratese nel casting di Lookmaker Academy, il talent in onda su Sky

Anna Morra fa parte della rosa di candidati tra cui saranno scelti i concorrenti del talent dedicato al look. per la sua prova si è ispirata agli anni '60: "Comunque vada mi piacerebbe dare vita ad un total look pratese, dall'acconciatura al vestito"

Anna Morra è stata selezionata nel casting di Lookmaker Academy, il talent dedicato al total look in onda su Sky e poi su La7D a partire dal mese di marzo. Un format simile a quello di Master Chef, dei 150 concorrenti selezionati ne verranno scelti 40 che si affronteranno a colpi di spazzola e trucco.

L’ultima settimana di settembre Anna è stata scelta per partecipare al corso dell’accademia Lookmaker ultimo sforzo per partecipare alle 10 puntate che saranno registrate a Roma. “Sono ottimista di essere tra i prescelti – ha commentato – è una cosa che voglio fortemente e credo di aver fatto una buona prova”. Le concorrenti, estetiste e parrucchiere, hanno partecipato in coppia alla selezione, Anna ha scelto un look anni ‘60, presentando la sua modella con una capigliatura gonfia. “Guardando la mia compagna d’avventura ho subito pensato di realizzare qualcosa che fosse in tono con la sua età e il suo portamento e credo di essere riuscita a dare la giusta interpretazione alla sua personalità e portamento”.

Il lavoro dell’estetista, infatti, sta cambiando e si evolve sempre più verso la valorizzazione della persona nella sua interezza, carattere compreso. “Comunque vada – spiega Anna – è stata un’ esperienza importante e formativa che mi ha anche stuzzicato una nuova idea: lavorare in tandem con uno stilista del distretto, per far uscire un total look pratese”.

E’ stato lo staff di Lookmaker a bussare alla porta del Centro estetico e parrucchiere Agostinelli, di cui Anna è socia. “La proposta, all’origine è stata fatta a me – spiega Silvano Agostinelli – ma poi ho pensato che fosse un’ ottima occasione per la mia giovane socia”.

Ora non resta che aspettare la fine dell’anno, quando verranno nominati i concorrenti. “Sarà lunghe settimane – scherza Anna – ma io sono pronta ad affrontare anche questa prova, dopo sette giorni in cui sono stata sotto l’obiettivo della telecamera, tornare a fare il mio lavoro e aspettare sarà sicuramente una passeggiata”.



