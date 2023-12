22.12.2023 h 13:48 commenti

Controlli nelle pasticcerie, anche un'attività pratese nel mirino del Nas

E' tra le dieci risultate irregolari tra le quindici ispezionate dal nucleo di Firenze. A livello nazionale sono state controllate mille imprese. Il 38% è risultato con problemi e criticità

C'è anche una pasticceria pratese tra le attività dolciarie in cui sono state riscontrate irregolarità nel maxi controllo del settore effettuato dai carabinieri del Nas in tutto il territorio nazionale e che nel complesso ha portato al sequestro di 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime, perché tenute in cattivo stato di conservazione o in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invase da parassiti, prive di tracciabilità e oggetto di frode in commercio. I controlli sono stati eseguiti presso circa 1.000 imprese, rilevando irregolarità in 382 strutture pari al 38% degli obiettivi verificati. Oltre 585 le violazioni penali e amministrative accertate, per un ammontare di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie.Il Nas di Firenze ha effettuato 15 controlli rilevando non conformità in dieci di questi tra cui quella pratese. In particolare è stata rilevata una non conformità per carenze strutturali e igienico-sanitarie per cui sono stati adottati provvedimenti prescrittivi ai fini della tempestiva regolarizzazione.Tre le attività irregolari nel fiorentino di cui in un caso con prodotti sequestrati perchè con etichette fuori regola, quattro a Pistoia e due a Siena.