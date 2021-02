15.02.2021 h 16:48 commenti

Anche un centenario tra i sei anziani che hanno inaugurato la vaccinazione per gli over 80

Oggi somministrate dai medici di famiglia le prime sei dosi di Pfizer all'ex Creaf. In tutto sono 20mila gli ultraottantenni in provincia. Saranno contattati direttamente dal proprio medico che fisserà l'appuntamento

(e.b.)

C'è anche un centenario tra i primi sei ultraottantenni a cui oggi pomeriggio,15 febbraio, all'ex Creaf i medici di medicina generale hanno inoculato il vaccino Pfizer inaugurando così l'ultima tranche della Fase 1 della maxi campagna vaccinale anti Covid. Si chiama Luigi Capanni e a Ferragosto compirà 101 anni. Leone di segno zodiacale e di fibra, sulle sue spalle c'è anche la seconda guerra mondiale. "Il babbo - spiega la figlia che lo ha accompagnato con l'aiuto delle associazioni di volontariato - era al fronte in Grecia. Abbiamo deciso di fargli fare il vaccino per essere più tranquilli".Il primo in assoluto è stato Silvano Zoppi, 94 anni, ex dipendente dell'Unione Industriale pratese. Mercoledì toccherà a sua moglie, 93 anni. Lucidissimo e ancora capace di guidare, ha detto sì alla vaccinazione perché "Voglio arrivare almeno a 100 anni. Poi si vedrà". Luigi e Silvano sono pazienti del dottor Niccolò Biancalani. Poi ci sono altre quattro nonnine, metà della dottoressa Ludovica Cavaciocchi e metà del dottor Leonardo Facchini: Mirella Mari 96 anni, Regina Manfredotti e Elena Lenzi di 97 anni, Ilda Soldi di 93 anni.La campagna vaccinale per gli ultraottantenni prosegue mercoledì ma al momento ha il freno a mano tirato perché le dosi a disposizione sono poche. Vedremo nei prossimi giorni se arriveranno consegne più cospicue. Nella provincia di Prato ci sono 20mila ultraottantenni di cui 15mila in città. Saranno contattati direttamente dal proprio medico che potrà scegliere se vaccinare nel proprio ambulatorio o, grazie a un accordo con la Regione, negli spazi dell'ex Creaf dove giovedì è iniziata la vaccinazione Astrazeneca per gli under 55 appartenenti alla scuola e alle forze dell'ordine che da oggi prosegue al ritmo di 150 persone al giorno a cui si aggiungono le 50/60 che da ieri sono effettuate nei distretti sanitari del territorio (leggi) In parallelo nelle ali del Santo Stefano va avanti la vaccinazione Pfizer al mondo sanitario e al personale delle rsa per un totale di 300 vaccini al giorno. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 6.683 persone e il richiamo 3.260. Gli ospiti delle rsa sono quasi arrivati al traguardo. La prima dose è stata somministrata a 831 persone mentre la seconda dose a 707.