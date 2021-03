29.03.2021 h 13:55 commenti

Anche quest'anno il vescovo celebrerà la Via Crucis all'ospedale

Insieme a monsignor Nerbini ci saranno il cappellano ospedaliero don Carlo Bergamaschi e i volontari delle associazioni che quotidianamente si impegnano per i malati

Per il secondo anno consecutivo a Prato il Venerdì santo il vescovo Giovanni Nerbini guiderà la Via Crucis di fronte all'ospedale Santo Stefano, "luogo simbolo" della lotta al Covid "per testimoniare vicinanza e preghiera in un momento così difficile della pandemia". Lo rende noto la Diocesi pratese spiegando che insieme al vescovo ci saranno il cappellano ospedaliero don Carlo Bergamaschi e i volontari delle associazioni che quotidianamente si impegnano per i malati.

Lo scorso anno, in piena pandemia e in pieno lockdown, si ricorda, "il rito fu seguito in tv da tantissimi pratesi e l'immagine della croce di legno portata dal vescovo sotto gli occhi dei degenti affacciati alle finestre del Santo Stefano fece il giro d'Italia. Esattamente un anno dopo, Nerbini ha sentito ancora il dovere di tornare lì per dare conforto, fiducia e speranza".

Nel giorno di Pasqua il vescovo presiederà la messa solenne in Cattedrale e nel pomeriggio sarà officiata la prima ostensione dell'anno del Sacro Cingolo mariano.