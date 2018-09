20.09.2018 h 15:48 commenti

Anche quest'anno apertura ritardata per la mensa scolastica: protestano le famiglie

Le scuole sono iniziate il 17, ma fino al 27 settembre niente pasti a scuola un disagio che ogni anno pesa sulle famiglie. L'assessore Ciambellotti: "Mancano gli insegnanti e quindi non si può disegnare l'orario completo"

Le scuole sono iniziate da tre giorni, ma per il servizio mensa bisogna attendere il 26 settembre: nove giorni che per molti genitori diventano una gimkana fra baby sitter e permessi di lavoro per uscire prima. A Notizie di Prato si è rivolto un padre di due bimbi, che frequentano la scuola primaria, per avere chiarimenti su quello che lui stesso definisce “mistero doloroso” .

“Ho provato – scrive - a chiedere a vari operatori scolastici il perché tutti i servizi non comincino il primo giorno di scuola come sarebbe logico. Le risposte sono state di vario tipo;qualcuno ha fatto spallucce, qualche altro non lo sapeva, ma la risposta più irritante di tutte è stata così si è sempre fatto. Alla fine la risposta è arrivata: la sporzionatrice ce la mandano mercoledì 26 settembre".

A dare una risposta ufficiale l’assessore alla pubblica istruzione Maria Grazia Ciambellotti: “Capisco le lamentele dei genitori – spiega – sarebbe perfetto poter iniziare lezioni e mensa insieme, ma purtroppo l’organico delle scuole, dalle maestre fino al personale Ata non è ancora stato nominato e quindi l’orario non può essere completo. Da qui l’impossibilità di far partire la mensa”. Le convocazione per le cattedre annuali si terranno probabilmente il 25 settembre. “Abbiamo comunque concordato con i dirigenti scolastici una data unica per l’avvio del servizio – conclude Ciambellotti - , non sarebbe ammissibile cominciare in tempi diversi”. Dall’amministrazione comunale fanno anche sapere che non è un problema di convenzione con la ditta incaricata dei pasti, la Camnst infatti sabato 22 settembre alle 15 aprirà le porte del centro di cottura di Sesto Fiorentino a tutte le famiglie che sono interessate a vedere il luogo dove ogni giorno vengo preparati i pasti.



Edizioni locali collegate: Prato

