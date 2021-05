13.05.2021 h 16:41 commenti

Anche Prato ora ha il suo mercato coperto, in via Giordano 20 banchi di prodotti di filiera corta

Inaugurato stamani lo spazio realizzato all'interno della ristrutturata ex fabbrica Forti. Fino alla fine dell'anno Terra di Prato sarà presente due volte a settimana. Presto il bando per la gestione con apertura 7 giorni su 7 e somministrazione sul posto

Da oggi anche Prato ha il suo mercato coperto con prodotti di filiera corta. E' stato inaugurato stamani, 13 maggio, nella ristrutturata ex fabbrica Forti in via Umberto Giordano, uno dei punti cardine del progetto di rigenerazione urbana (Piu) su cui l'amministrazione comunale punta per dare un nuovo volto al degradato quartiere del Macrolotto Zero. "Abbiamo deciso di fare il grande investimento finanziario e non solo del Piano di Innovazione Urbana al Macrolotto Zero, ovvero in un quartiere che non aveva neppure un cm quadrato di proprietà pubblica, ma anche per questo abbiamo scelto di farlo qui, perché qui volevamo raccontare una storia diversa, che serve a questa zona ma serve all'intera città e al suo futuro - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni - Ringrazio per questo tutti coloro che ci hanno creduto fin dall'inizio, dalla partecipazione al bando fino alla concretizzazione degli interventi, un impegno di anni che ha visto coinvolti la politica e i tecnici del Comune, ora anche i produttori e gli artigiani di Terra di Prato".

Una sfida che passa anche attraverso l'attrattività che questo spazio saprà esercitare quotidianamente tra i cittadini. Intanto si comincia due volte a settimana, il martedì e il giovedì (7.30 alle 14), con venti banchi di Terra di Prato: frutta, verdura, pane, formaggi, vino di Carmignano e molto altro, tutti di aziende pratesi o della provincia e zone limitrofe.



Ci sarà anche un banco dedicato allo street food di qualità con piatti pronti preparati con specialità del territorio, come ad esempio la mortadella di Prato, il pane, la birra artigianale e vari presidi gastronomici, che rappresentano un modo alternativo per fare colazione o pranzare mentre si fa la spesa o ad esempio all'uscita da scuola. Per la consumazione si potranno utilizzare i tavolini posti fuori dalla struttura, in osservanza alle normative Covid attualmente vigenti per la somministrazione. “Siamo onorati che il Comune ci abbia scelti per dare il via a questi nuovi spazi - afferma Fabio Cocciardi, presidente dell'Associazione Mercato Terra di Prato. - Tutte le aziende afferenti al Mercato hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa che permetterà ai produttori locali di essere ancora più vicini alla città, in un'area come quella del Macrolotto Zero nella quale il Comune sta investendo molto. E' un progetto in cui abbiamo creduto fin dall'inizio. Per permettere a tutte le imprese di partecipare, ci alterneremo con i nostri prodotti tra il martedì ed il giovedì. Stiamo realizzando anche tante sorprese per rendere il momento della spesa a km0 ancora più interessante".



Una collaborazione, quella tra Comune e associazione, che andrà avanti fino a fine anno. Poi sarà pubblicato un bando per la gestione vera e propria con apertura sette giorni su sette tutto il giorno e possibilità di somministrazione sul posto. "Oggi viene aperto il primo mercato coperto della città di Prato in un quartiere per noi molto importante - ha aggiunto l'assessore alle Attività Produttive Benedetta Squittieri - Non è stato facile arrivare a questa inaugurazione, è stato un lungo percorso in cui è stato decisivo il ruolo degli operatori di Terra di Prato, che hanno raccolto questa nuova sfida. Fino a dicembre ci saranno due appuntamenti settimanali, ma successivamente l'obiettivo è di ampliare l'apertura del mercato portandola a tutti i giorni".



Presto in questi spazi ci sarà anche la fabbrica dell'aria, la più grande d'Italia, una delle prime applicazioni del progetto Prato urban jungle. Il progetto è quasi alla fase esecutiva e sarà avviato entro l'anno. "Questo è un nuovo risultato di un lavoro pluriennale che ha visto anche l'inaugurazione del playground a pochi passi da qui - ha detto l'assessore Valerio Barberis - il prossimo step è l'apertura della medialibrary tra via Pistoiese e via Filzi, il terzo grande cantiere del Piano di Innovazione urbana per riportare funzioni pubbliche in questa porzione di città. A breve le pareti e l'interno del mercato coperto saranno rivestite di verde grazie a Prato Urban Jungle".

