09.10.2018 h 10:42 commenti

Prato in prima linea per celebrare il cinquecentenario dalla morte di Leonardo grazie all'istituto Datini

La scuola pratese è tra le sei che saranno protagoniste del gemellaggio con altrettanti licei francesi nell'ambito di un accordo tra Regione Toscana e Regione Centre-Val de Loire

Martina Guerrini

Regione Toscana e Regione Centre-Val de Loire lavoreranno insieme ad un programma condiviso per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Tra le sei scuole toscane che saranno protagoniste del gemellaggio, che coinvolge gli istituti professionali e i corrispondenti licei francesi, c'è anche l’istituto Francesco Datini di Prato.“Abbiamo aderito ad un protocollo in occasione delle celebrazioni leonardiane - il dirigente scolastico dell’istituto pratese Daniele Santagati -. Leonardo è un patrimonio italiano ed europeo. Il Datini promuove la collaborazione tra regioni europee. I nostri ragazzi avranno l’opportunità di misurarsi con i loro omologhi francesi grazie al Progetto Erasmus+: la cultura, il turismo e la cucina saranno i motori”.In concreto nell’accordo di partenariato tra l’Académie d’Orléans-Tours e il Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani è stabilita la partecipazione degli studenti francesi a stage di 4 settimane. Metà del periodo sarà dedicato alla formazione presso l’istituto individuato, l’altra metà vedrà i ragazzi impegnati in un’attività economica locale, come un agriturismo o un ristorante cittadino.L’omogeneità da un punto di vista enogastronomico, tra la zona della Loira e la Toscana favorisce la condivisione di competenze e saperi, e l’istituto Datini ormai insignito del titolo di ambasciatore della cucina italiana nel mondo, col progetto Made in Italy, ci tiene a esportare l’estro pratese. Lo farà in giugno, con una delegazione di studenti dell’alberghiero, per i festeggiamenti in occasione dell’anniversario dell’edificazione del castello di Chambord, voluto da Francesco I sul modello rinascimentale italiano e che lo stesso Leonardo da Vinci contribuì a realizzare.