Anche Prato avrà il muro della gentilezza

Saranno appesi cappotti per chi ne ha bisogno, una sorta di armadio aperto affidato alla generosità dei pratesi. Approvata una mozione della consigliera comunale Rosanna Sciumbata

Anche Prato, come in tante città del mondo, verrà istituito il Muro della gentilezza, una sorta di "attaccapanni" collettivo dove chi ha bisogno di un cappotto può prenderlo, e a chi avanza può lasciarlo.

A promuovere l'iniziativa la capogruppo della lista Biffoni Rosanna Sciumbata, che ha presentato in consiglio comunale una mozione approvata dalla maggioranza e Fdi, astenuti Spada, Garnier e Lega.

"Penso che sia un atto di civiltà aiutare chi è in difficoltà – ha spiegato – però dobbiamo garantire il decoro urbano, per questo abbiamo anche chiesto che il muro sia adottato da un'associazione di volontariato che vigili sull'attività che resterà comunque affidata al buon cuore dei pratesi".

Il luogo esatto dove allestire il muro non è stato ancora individuato anche se Sciumbata propone quello della corte della biblioteca Lazzerini. "In biblioteca spesso vanno anche gli homless, e quindi questo potrebbe essere il posto giusto".



