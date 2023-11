30.11.2023 h 12:05 commenti

Anche Poggio ha il presidente del Consiglio comunale, eletto Mauro Mazzoni

Questa figura era assente fino a ieri. E' stata istituita cambiando il regolamento comunale. L'opposizione ha abbandonato l'aula: "Figura inutile nei piccoli Comuni. Serve solo per sistemare dinamiche politiche"

Tutto come nei piani. Il Comune di Poggio a Caiano ha istituito la figura del Presidente del Consiglio comunale, ruolo per cui è stato eletto a maggioranza il consigliere Mauro Mazzoni. L'elezione si è svolta nella seduta di ieri, 29 novembre. L'opposizione, presente con due consiglieri su quattro, ha lasciato l'aula e quindi non ha partecipato alla votazione. Il gruppo Poggio Insieme è contrario all'istituzione di questa figura perché ritenuta “inutile e costosa in un Comune piccolo come il nostro. Il lavoro di raccordo viene svolto egregiamente dal sindaco, la figura del presidente non è necessaria. Avrei capito e condiviso la battaglia per ampliare la giunta comunale – ha affermato il capogruppo Puggelli – perché c'è molto da fare e quattro assessori non bastano dato che tutti devono conciliare l'impegno pubblico con il proprio lavoro. Questa scelta invece serve per sistemare dinamiche politiche che poco hanno a che vedere con il governo del territorio”.

La contrarietà dell'opposizione riguarda anche altri cambiamenti del regolamento che a suo avviso limitano gli strumenti dell'opposizione e dunque la democrazia.

Mauro Mazzoni quindi, è stato eletto (a votazione segreta) con i soli voti della maggioranza. Come vice presidente è stata scelta la consigliera di maggioranza Chiara Guazzini. Anche per lei nove voti a favore. “Mazzoni – si legge in un comunicato del Comune - dopo essere stato eletto ha espresso la soddisfazione per il suo ruolo che porterà avanti con la massima serietà nell’interesse di tutta la collettività”.



