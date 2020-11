28.11.2020 h 17:04 commenti

Anche Poggio a Caiano ha la sua panchina rossa contro la violenza sulle donne

Stamani l'inaugurazione nell'area verde di via Garibaldi. Nel primo semestre del 2020 sono sette le donne che hanno chiesto aiuto allo sportello antiviolenza aperto in municipio

Anche Poggio a Caiano ha la sua panchina rossa per dire "no" alla violenza sulle donne. Si trova nell'area verde di via Garibaldi ed è stata inaugurata stamani a chiusura della settimana dedicata a questo delicatissimo tema che ha il suo apice il 25 novembre.

La panchina è frutto della donazione di un cittadino al Comune. Comune che per quanto piccolo non è immune da questa piaga come dimostrano i numeri: solo nel primo semestre del 2020, sono 7 le donne che si sono rivolte all’aiuto dello sportello antiviolenza, aperto in municipio ogni primo e terzo mercoledì del mese. "Che questa panchina - ha affermato il sindaco Francesco Puggelli - possa simboleggiare, ogni giorno, il posto occupato da una donna vittima di violenza, finalmente visibile a tutti in risposta a una solitudine che troppo spesso accompagna chi subisce certe vessazioni”.

Una battaglia quotidiana quella contro la violenza di genere, che vede coinvolta la comunità poggese su più fronti: "Una panchina rossa per ricordare il posto vuoto lasciato dalle vittime del femminicidio e per dare un segno di speranza affinché una comunità coesa e sensibile possa funzionare da protezione per chi vive situazioni simili. - ha spiegato Maria Teresa Federico, assessore al sociale del Comune - A Poggio c’è grande attenzione verso questo tema e sono tanti i concittadini coinvolti: penso ai fratelli Cecchi e al loro pezzo “Nuvole Viola”, all’artigiano Carlo Moretti che ha donato la panchina rossa e ancora alla compagnia “I Soggetti smarriti”, a Rugiada Meozzi, alle commercianti Claudia e Marilena, al centro antiviolenza la Nara, alle forze dell'ordine, alla Polizia municipale e ai servizi sociali. Ringrazio tutti a nome dell’amministrazione per la sensibilità e per la collaborazione”.