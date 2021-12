20.12.2021 h 13:06 commenti

Anche oggi restano costanti i contagi Covid a Prato dove non sono segnalate vittime

Nelle ultime 24 ore sono stati 46 i nuovi casi di positività accertati in provincia, due in più rispetto sia a sabato sia a domenica

Per il terzo giorno consecutivo si mantiene stabile il numero di nuovi contagi Covid a Prato: nelle ultime 24 ore i casi di positività accertati in provincia sono stati 46, due in più rispetto al giorno precedente e anche a sabato, quando erano stati 44. An che oggi, poi, non c'è nessuna vittima pratese tra le sei segnalate nel bollettino della Regione. Si tratta di 4 uomini e 2 donne con un'età media di 81,7 anni (2 residenti a Firenze, 1 a Pisa, 3 a Siena). Tornano sotto quota mille, invece, i contagi giornalieri in Toscana, anche se a fronte di un numero minore di tamponi analizzato. I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono infatti 955 su 15.639 test di cui 7.561 tamponi molecolari e 8.078 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,11% (17,8% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è inferiore (erano 1.370) a fronte però di un numero di test effettuati oggi più che dimezzato (erano 34.153) di conseguenza il tasso è più alto (era 4,01%). L'età media dei nuovi contagiati è 38 anni e anche oggi uno su quattro è under 20. Crescono decisamente i pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani che sono 406 (20 in più rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (2 in più).

