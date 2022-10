20.10.2022 h 12:23 commenti

Anche la storia di Luana D'Orazio tra le otto raccontate nel libro "Non si può morire di lavoro"

Scritto da Raffaele Bertoliero, il libro è stato presentato stamani agli studenti dell'istituto professionale Pacinotti di Pistoia. Presente anche Emma Marrazzo, mamma della giovane operaia: "Basta vite spezzate"

C'è anche la storia di Luana D'Orazio, la mamma di 22 anni morta sul lavoro il 3 maggio dello scorso anno nell'orditura a Oste di Montemurlo in cui lavora come apprendista, tra le otto narrate dal professor Raffaele Bertoliero nel suo libro “Non si può morire di lavoro”. Nella mattina di oggi, giovedì 20 ottobre, la presentazione all'istituto professionale Pacinotti a Pistoia. Presente anche la madre di Luana D'Orazio che ha incontrato i ragazzi per parlare di sicurezza sul lavoro, di morti che si possono evitare, di vite spezzate. "Per questi ragazzi la sicurezza deve essere la prima cosa, senza la sicurezza non si torna a casa – ha detto Emma Marrazzo – purtroppo in questi ultimi mesi sono morti anche alcuni studenti durante l'alternanza scuola-lavoro. Questo non deve più accadere. I giovani devono essere informati sui rischi che corrono, devono a loro volta chiedere se possono stare in quel posto, informarsi se è pericoloso. Devono anche imporsi, dicendo che non sono andati lì per lavorare, ma per imparare, devono stare attenti a tutto e devono essere accompagnati e non azzardarsi mai a fare nulla da soli".

L'autore del libro si è soffermato a lungo sulla triste vicenda di Luana: “Una storia – ha detto – che ha avuto un richiamo eclatante a livello nazionale, per la fine orrenda che ha fatto. Il libro che ho scritto contiene otto storie, di altrettanti giovani, alcuni studenti lavoratori, che hanno perso la vita lavorando. Nel libro ho cercato di narrare quello che resta dopo la morte di questi ragazzi, cioè la disperazione, la solitudine, la rassegnazione dei familiari che hanno perso l'unico bene sacro che avevano: il proprio figlio".

Per la morte di Luana D'Orazio sono imputate, accusate di concorso in omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche, tre persone: i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, titolari dell'orditura, e Mario Cusimano, tecnico manutentore del macchinario. Il percorso giudiziario è nella fase dell'udienza preliminare.



