Anche la Provincia stringe un patto con la Guardia di finanza per vigilare su appalti e cantieri del Pnrr

I primi a essere monitorati saranno quelli per l'ampliamento del Copernico e l'adeguamento alle normative antisismiche del Dagomari. I lavori sono già stati appaltati e partiranno a giugno

Il cantiere per l'ampliamento del liceo Copernico e quello per i lavori dell'adeguamento sismico del Dagomari, entrambi partiranno a fine maggio finanziati con fondi del Pnrr, saranno i primi ad essere monitorati nell'ambito dell' accordo firmato tra la Provincia di Prato e la Guardia di finanza che vigila su eventuali anomalie nella realizzazione dei lavori sostenuti con fondi europei.

Un accordo che Simone Calamai ha firmato, nella sua duplice veste di presidente della Provincia e sindaco di Montemurlo, con Enrico Blandini comandante provinciale della Guardia di finanza. Il documento prevede una stretta collaborazione fra l'ente che appalta i lavori e i finanzieri in modo da garantire la regolarità degli appalti. "Interverremo soprattutto nella fase dell'assegnazione del bando di gara - ha sottolineato Blandini - su richiesta dei funzionari che rilevano anomalie, ad esempio un ricorso spinto al sub appalto oppure capitali sociali inadeguati alla tipologia di intervento:questo ci permetterà di agire in modo tempestivo".

La Provincia di Prato ha intercettato 13 milioni di risorse del Pnrr che vanno a migliorare ed ampliare la rete delle scuole superiori. Quattro i progetti ammessi a finanziamento: la demolizione di due fabbricati esistenti e la costruzione di un nuovo plesso al Copernico, l’adeguamento sismico dei fabbricati e delal palestra al Dagomari, e l’ampliamento del Marconcino all’interno del Polo scolastico di San Paolo.

“Essere qui significa mettere insieme una collaborazione totale al fine di contrastare, da oggi e per i prossimi anni, qualsiasi episodio di frode e di corruzione – ha dichiarato il presidente Calamai – Questo protocollo va a consolidare ulteriormente la collaborazione già esistente tra i nostri Enti, rafforzando il canale di confronto che ci consentirà di lavorare nel modo migliore nell’interesse dei cittadini, ma anche a difesa delle imprese che operano in modo corretto”.

