11.09.2018 h 15:12 commenti

Anche la Cyber Security tra i nuovi corsi del Pin che lancia l’allarme per il rischio chiusura della biblioteca

Quattro sono gratuiti, uno a pagamento per esperti di valutazione e due i master. Il tasso di occupazione a fine corsi è del 65%. Il presidente del Pin Fioravanti "Mancano finanziamenti per far funzionare la biblioteca"

Il Pin presenta la nuova offerta formativa per l’alta formazione, ma lancia anche l’allarme per la chiusura della biblioteca. “Ci siamo fatti carico della quota che spettava alla Provincia, oltre che alla nostra parte. Ora la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato- spiega il presidente Maurizio Fioravanti - ha annunciato che finanzierà altri progetti culturali: rischiamo veramente la chiusura di un servizio fondamentale per i gli studenti, non solo quelli iscritti ai nostri corsi, visto che abbiamo attivato il prestito interbibliotecario. Non riusciamo neppure a comprare i libri”.

Per far funzionare la biblioteca, gestita dalla Cooperativa Ortelius, servono 90 mila euro, all’ appello ne mancherebbero 30 mila.

La Regione Toscana tramite il Fondo Sociale Europeo, invece, ha finanziato quattro corsi gratuiti I.F.T.S. a pagamento i due master e il corso per esperto di valutazione e certificazione delle competenze che completano l’offerta formativa in partenza nelle prossime settimane. “Abbiamo come sempre puntato sulla qualità dei corsi – spiega Alessandro De Rosa responsabile dell’alta formazione - e sulla collaborazione con le aziende dove avvengono anche i tirocini. Il tasso di assunzione a fine corso è del il 65%, molti allievi vengono da altre regioni”.

Ecco i corsi

Cyber Security Specialist - Corso I.F.T.S. gratuito in Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi aziendali. Si tratta di un nuovo ambizioso corso sull’ICT relativo ad un tema di estrema attualità, legato al piano nazionale Impresa 4.0. Verrà presentato il 20 settembre e le iscrizione presentate entro il 5 ottobre. : presentazione il 20 settembre; iscrizioni entro il 5 ottobre 2018. Frequenza obbligatoria 800 ore di cui 560 in aula, dedicato a disoccupati e occupati. Attestato nazionale.

Textile Designer 4.0 - Corso I.F.T.S. gratuito. Viene riproposto, dato il successo delle precedenti due edizioni, il corso per disegnatore tessile Questa edizione si caratterizza per la progettazione di filati, maglieria e tessuti a navetta. Aspetti innovativi riguarderanno le conoscenze dell’elettronica (wearable smart textiles), della chimica e della meccanica (stampanti 3D) al fine di realizzare prodotti tessili innovativi ed ecosostenibili. La presentazione è domani 12 settembre, iscrizioni entro il 28 settembre. Frequenza obbligatoria 800 ore di cui 560 in aula, dedicato a disoccupati e occupati. Attestato nazionale.

Tourism and Hospitality Management - Corso gratuito per la qualifica regionale di Tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del personale preposto al ricevimento. Il progetto nasce come evoluzione della precedente edizione del corso. Sarà presentato il 18 settembre, iscrizioni entro il 1° ottobre. Seicento ore di cui 220 di stage.

Audio/Video – Art&Me – Corso gratuito per formare un tecnico in grado di girare e riprendere immagini per la realizzazione di video, reportage, documentari (in studio o in esterni), di occuparsi di montaggio e di post-produzione. Si tratta di una nuova edizione che nasce all’interno delle competenze dei corsi di laurea Progeas e Prosmart presenti a Prato. Sarà presentato il 27 settembre, iscrizioni entro il 5 ottobre. Seicento ore di cui 180 di stage, qualifica regionale.

Master in valutazione delle strategie di sviluppo locale, corso a pagamento patrocinato dalla Regione Toscana. Il master, non accademico, nasce per gestire efficacemente il monitoraggio e la valutazione delle strategie di sviluppo locale e sviluppare i relativi strumenti, così come richiesto dalle politiche dell’UE che hanno introdotto il Community-Led Local Development (CLLD) come nuovo strumento a supporto dello sviluppo locale nel ciclo di programmazione 2014-2020. Trattasi della prima edizione del corso, unico nel suo genere a livello nazionale. Iscrizione entro il 25 settembre.

Master in Digital Marketing, corso a pagamento giunto ormai alla sesta edizione. Il Digital Strategist Specialist è una figura fra le più ricercate nel mercato, capace di creare una strategia di marketing digitale coerente ed efficace con gli obiettivi aziendali. Sarà presentato il 14 settembre; scadenza iscrizioni 22 ottobre.

Esperto di valutazione e certificazione delle competenze, corso a pagamento rivolto ad operatori della formazione. Gli idonei saranno iscritti nell'Elenco Regionale degli Esperti di Valutazione degli apprendimenti e della Certificazione delle Competenze. Scadenza iscrizioni, 21 settembre.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus