08.05.2020 h 19:33 commenti

Anche il trasporto entra in Fase 2, ecco come si viaggia a bordo degli autobus Cap

Tutto su orari, capienza, sanificazione, controlli e in generale sull'organizzazione del servizio anche sintetizzato in un video. Anche l'azienda di trasporto pratese è alle prese con i conti



Anche il trasporto pubblico locale entra nella Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Garantire il servizio e la massima sicurezza per utenti e personale è una sfida non facile da vincere. La pratese Cap ha messo in campo i propri tecnici per attuare un sistema strutturato ma flessibile che infonda fiducia nell'utenza. Lo fa in un momento difficile per le proprie casse per il quasi azzeramento dei ricavi da titoli di viaggio proprio a causa del lockdown. Tradotto significa 500mila euro in meno al mese per Prato e provincia. "Tutta la situazione - spiega Federico Toscano, vicedirettore di Cap - sta creando disagi economici e finanziari a fronte di un grande impegno per garantire il servizio e la sicurezza di tutti. Pensate che solo la sanificazione ci costa 2mila euro il giorno. Ma il nostro impegno è costante. Ci sentiamo in dovere di portare avanti questa attività perchè pensiamo che il trasporto pubblico sia fondamentale per i cittadini".

Vediamo dunque come è stato organizzato il servizio.

ORARI. L'orario è quello seguito durante le vacanze scolastiche, circa il 70% delle corse ordinarie. Visto il contingentamento degli ingressi sono state aggiunte 20 corse in più negli orari di punta sulla linea della Val di Bisenzio, sulla Lam Viola e sulla tratta fiorentina. Il monitoraggio della situazione è costante in modo da aggiustare il tiro laddove si registrino criticità.

UTILIZZO DEI MEZZI E CONTROLLI Sia per la salita che per la discesa si passa dalla porta centrale a tutela dell'autista. La sua area di sicurezza è delimitata da una fettuccia che comprende anche la prima fila di sedute. Il divieto di salire dalla porta anteriore rende più complicata l'obliterazione dei biglietti. Non tanto sui bus urbani che hanno l'apposito dispositivo anche al centro del mezzo, quanto sugli extraurbani dove l'obliteratrice è solo accanto alla cabina dell'autista. In questo caso chi ha l'abbonamento si siede senza problemi. Chi ha il biglietto singolo invece, deve scrivere a penna data e orario della salita. I controllori non salgono a bordo ma attendono gli utenti alle fermate e il controllo può essere fatto alla salita o all'uscita.

CAPIENZA La capienza è molto ridotta per il rispetto delle distanze. Ad esempio su un mezzo extraurbano da 75 posti possono salire al massimo 18 persone: 13 a sedere e 5 in piedi. I posti, a sedere e in piedi, sono ben evidenziati. Un modo anche per aiutare l'autista a capire quando si è raggiunto il massimo. Cosa che viene evidenziata dallo stesso con un cartello. Se la linea ha passaggi frequenti chi resta alla fermata aspetta la corsa successiva, altrimenti l'autista avvisa l'ufficio traffico che nel caso, provvederà a inviare un mezzo aggiuntivo



SANIFICAZIONE Articolata l'attività di sanificazione dei mezzi. "Oltre alla sanificazione giornaliera come prevedono le disposizioni regionali - spiega ancora Toscano - abbiamo aggiunto delle pulizie estemporanee eseguite sui mezzi che arrivano ai capolinea principali, come ad esempio alla stazione centrale, da parte della ditta che ci segue questo tipo di operazioni. E ancora in aggiunta agli obblighi, abbiamo dotato gli autisti di un kit per pulire il loro posto guida al cambio turno". Gli utenti devono indossare la mascherina mentre l'uso dei guanti è solo consigliato.

RITORNO ALLA NORMALITÀ. Per gli abbonamenti già pagati e non utilizzati, Cap sta valutando se rimborsare gli utenti o se rinnovare la validità del titolo. Sarà data comunicazione della decisione nelle prossime settimane.

E.B.