Anche i piccoli pazienti dell'ospedale Santo Stefano festeggiano Halloween

La Fp Cgil polizia penitenziaria, con il sostegno di Ami Prato, ha regalato dolci e sorprese ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria

Anche i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Santo Stefano festeggeranno Halloween e lo faranno con le sorprese e i dolci regalati dalla Funzione pubblica Cgil di Prato. Nella mattina di oggi, lunedì 31 ottobre, Giulio Riccio e Gianrico Capasso, rappresentanti della Fp Cgil polizia penitenziaria, hanno consegnato caramelle, dolcetti e regali al personale che lavora nel reparto e che provvederà alla distribuzione ai piccoli pazienti. L'iniziativa è stata sostenuta da Ami Prato, così come tutte le precedenti che, attraverso il sindacato, hanno visto gli agenti di polizia penitenziaria partecipare ad una raccolta fondi finalizzata a regalare un sorriso ai bambini che sono costretti in un letto d'ospedale. “Grazie ad Ami Prato, grazie ai nostri colleghi e grazie alla Fp Cgil – le parole di Riccio e Capasso – siamo felici di rendere più gioioso il ricovero dei piccoli pazienti in giorni di festa come oggi, Natale, l'Epifania, Pasqua. Feste che tutti hanno il diritto di trascorrere in serenità o con il calore di chi è più fortunato”.



