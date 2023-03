30.03.2023 h 10:13 commenti

Anche i cinesi fanno meno figli, al Santo Stefano il calo è del 35% in tre anni

Il dato è stato diffuso in occasione del convegno Italia-Cina sulla Medicina Materna che ha evidenziato tendenze comuni tra quanto avviene nella madrepatria e la città laniera dove vive una delle comunità cinesi più grandi d'Europa

A Prato come in Cina, diminuisce il numero di bambini nati da madri di nazionalità cinese. Le cifre sono sempre elevate, in assoluto e rispetto agli altri neonati, ma da tempo viene registrato un trend costantemente in calo. Negli ultimi tre anni emerge una riduzione importante della natalità, scesa di circa il 35%: nel 2020 i cinesi nati a Prato erano 378, 309 nel 2021 e 257 nel 2022. In tre anni a Prato è sparito un parto su tre. Tali numeri sono stati diffusi dall'Asl Toscana centro in occasione del Convegno Italia-Cina voluto e organizzato dai medici del Primo Ospedale Popolare di Wuhu, nella provincia di Anhui, in Cina, che sabato 1° aprile hanno scelto per un collegamento accademico sulla Medicina materna e fetale, l’Ostetricia e la Ginecologia dell’ospedale Santa Maria Annunziata, diretta da Alberto Mattei, capo dipartimento dell'area materno infantile. Il confronto però è stato fatto con i dati del Santo Stefano di Prato dove vive una delle comunità cinesi più grandi d'Europa. Il raffronto con quanto avviene oltre la Muraglia ci conferma che il fenomeno è generale. Dal 2016 al 2022 la città di Wuhu ha registrato infatti, una denatalità importante passando da circa 39mila nati all’anno a 18.489 nati nel 2022.

La contrazione delle nascite non riguarda solo i cinesi. Nel 2022 sono stati 1.847 i bambini nati al Santo Stefano di Prato, quasi cento in meno, di cui solo 12 cinesi, rispetto al 2021, anno in cui già si registrò una riduzione simile rispetto al 2020. Dati influenzati dal periodo pandemico, certo, ma anche dalla tendenza generale a fare meno figli che si sta registrando non solo tra gli italiani ma anche tra gli stranieri. E questo a quanto pare è avvenuto anche fuori dai nostri confini.