Anche a Prato i soldi del ministero dell'Interno per la sicurezza urbana: approvato il progetto di videosorveglianza

La città è rientrata nella graduatoria 2021 e insieme ad altre sedici si spartirà i 27 milioni messi a disposizione dal Governo. Il decreto che assegna i fondi è stato già firmato dal ministro Lamorgese

Anche Prato tra le città che riceveranno il finanziamento dal ministero dell'Interno per la videosorveglianza. Il ministro Luciana Lamorgese ha firmato il decreto che approva la graduatoria per l'anno 2021 dei Comuni ammessi al finanziamento statale destinato alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana: si tratta di 27 milioni che serviranno a realizzare 416 progetti proposti dalle amministrazioni comunali. Il contributo statale è diretto a sostenere i costi a carico degli enti locali per l'installazione dei sistemi previsti nell'ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci. Queste le città che riceveranno i fondi: Prato, Milano, Bologna, Bari, Ancona, Catania, Padova, Salerno, Parma, Brescia, Ferrara, Ravenna, Forlì, Imperia, Macerata, Urbino, Vercelli. I soldi che arriveranno a Prato serviranno a finanziare nuove telecamere che saranno installate in diverse zone sia in centro che in periferia.

"L'attribuzione del contributo statale per la realizzazione di impianti di videosorveglianza - le parole del ministro Lamorgese - è un importante investimento per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminali sia nei grandi centri urbani che nella realtà minori, facilitando l'attività di repressione dei reati ma anche quella di prevenzione e di capillare controllo del territorio, senza dimenticare l'effetto di deterrenza". Il ministero ha annunciato l'avvio della procedura per la selezione dei progetti per il 2022, per i quali ci saranno a disposizione 36 milioni.









