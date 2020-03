I rintocchi della Risorta, la campana di Palazzo Pretorio, scandiscono il minuto di silenzio che il sindaco Matteo Biffoni, come tutti i colleghi d'Italia, oggi alle 12 in punto ha osservato davanti al municipio per ricordare le vittime del Coronavirus e in segno di vicinanza alle loro famiglie e di solidarietà alle comunità colpite. Ad accompagnare il primo cittadino in questa iniziativa voluta da Anci, il gonfalone listato a lutto e sulla facciata del municipio anche le bandiere a mezz'asta.

Dolore che si aggiunge al dolore perchè in questa particolare emergenza sanitaria nessuno dei familiari delle oltre 11mila vittime ha potuto dare l'ultimo saluto ai propri cari o partecipare alle esequie. "I deceduti non sono numeri, sono persone, affetti, storie di vite spezzate da una pandemia che non avevamo mai visto prima - ricorda il sindaco Biffoni -. Questo minuto di silenzio vuole essere un saluto a chi non c'è più, una carezza ai familiari che non hanno potuto rivedere i propri cari neppure per un ultimo saluto. Un segno di solidarietà a tutte le nostre comunità, colpite da questa emergenza".



A Poggio a Caiano, oltre al sindaco Francesco Puggelli, hanno partecipato al minuto di silenzio gli assessori Fabiola Ganucci, Maria Teresa Federico, Giacomo Mari e Tommaso Bertini. “Quello di oggi – commenta il sindaco Puggelli – è il dolore di un’intera nazione: è il dolore di tutti noi. Ricordiamo in silenzio i nostri concittadini che ci hanno lasciato in questa lotta collettiva contro il coronavirus. Donne e uomini con una storia, con degli affetti, con una famiglia a cui questo virus ha negato anche il diritto di dire loro addio per l’ultima volta. Vinceremo questa battaglia insieme, lo dobbiamo proprio a coloro che non ce l’hanno fatta e ai medici e infermieri che hanno provato a salvarli. Ciascuno di noi continua ad avere un ruolo importante nel combattere questo nemico invisibile”.



Ha aderito all'iniziativa di Anci anche il Comune di Carmignano. "Un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime del coronavirus. Non numeri ma uomini e donne con storie, affetti e famiglie. Famiglie che non hanno nemmeno potuto dire loro addio per l'ultima volta. Un minuto di silenzio per coloro che stanno lottando contro il virus – ha detto il sindaco Edoardo Prestanti -. Un minuto di silenzio per ricordare il sacrificio di tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e i volontari che giorno dopo giorno, ora dopo ora, lavorano per fronteggiare le difficoltà di questa epidemia. L'auspicio è che questo minuto di silenzio serva a rafforzare la speranza verso il futuro. Siamo certi che tutti insieme, restando uniti, vinceremo questa battaglia". A Poggio a Caiano, oltre al sindaco Francesco Puggelli, hanno partecipato al minuto di silenzio gli assessori Fabiola Ganucci, Maria Teresa Federico, Giacomo Mari e Tommaso Bertini. "Quello di oggi – commenta il sindaco Puggelli – è il dolore di un'intera nazione: è il dolore di tutti noi. Ricordiamo in silenzio i nostri concittadini che ci hanno lasciato in questa lotta collettiva contro il coronavirus. Donne e uomini con una storia, con degli affetti, con una famiglia a cui questo virus ha negato anche il diritto di dire loro addio per l'ultima volta. Vinceremo questa battaglia insieme, lo dobbiamo proprio a coloro che non ce l'hanno fatta e ai medici e infermieri che hanno provato a salvarli. Ciascuno di noi continua ad avere un ruolo importante nel combattere questo nemico invisibile".

Bandiere listate a lutto anche a Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia di Prato.

A Montemurlo, dopo i 60 secondi di silenzio, il sindaco Calamai ha sottolineato che "è stata un' occasione per unirsi in raccoglimento, per ricordare quanti, anche tra i nostri concittadini, stanno lottando contro il virus, quanti hanno perso la vita come i nostri Angelo Grazzini e Alfredo Gallorini. Un minuto di silenzio per esprimere il nostro sostegno a quanti combattono in prima linea, ai medici, agli infermieri, ai ricercatori, a tutto il personale che opera negli ospedali, a qualsiasi livello. Un minuto di silenzio per esprimere vicinanza e cordoglio a tutte le famiglie che hanno perso un congiunto a causa dell'epidemia o che stanno assistendo i propri cari malati. Un minuto di silenzio per i sindaci, come quello di Vaiano, Primo Bosi, che continuano a stare a fianco dei cittadini pur combattendo una personale battaglia contro il virus. Un minuto di silenzio per tutte le famiglie che stanno a casa e da sole curano anziani malati, figli disabili e con gravi patologie».