15.10.2020 h 18:30 commenti

Anche a Montemurlo la sanità bussa alla porta di casa, da lunedì c'è l'infermiere di famiglia

Ce ne sarà uno per ciascuna delle sei zone in cui è stato diviso il territorio. Il servizio è attivo sette giorni su sette per 12 ore giornaliere

Da lunedì 19 ottobre a Montemurlo arriva l’infermiere di famiglia. Ce ne sarà uno per ciascuna delle sei zone in cui è stato suddiviso il territorio in modo che ogni infermiere abbia un bacino di utenza di circa 3mila abitanti. Il servizio, già attivo nei presidi distrettuali di Poggio e Carmignano, Vernio e Vaiano, sarà garantito tutti i giorni dalle ore 7 alle 19, dal lunedì alla domenica, compreso i festivi. E' un forte potenziamento del servizio infermieristico di Montemurlo che nel 2019 ha preso in carico oltre 500 persone. «L'infermiere di famiglia rappresenta un importante servizio per avvicinare i servizi sanitari ai cittadini attraverso il potenziamento dell'assistenza territoriale. – sottolinea il sindaco di Montemurlo Simone Calamai – Inoltre gli infermieri rappresenteranno dei veri punti di riferimento per le famiglie che talvolta, nel dover gestire l'assistenza ai propri congiunti, si trovano disorientate. Un riferimento dunque dal un punto di vista sanitario e relazionale, ma anche un supporto per la gestione delle pratiche amministrative per la richiesta, ad esempio, dei vari ausili per il malato o altri servizi accessori».

L'infermiere di famiglia garantisce una presa in carico personalizzata assicurando la continuità assistenziale grazie anche alla stretta collaborazione con il medico di medicina generale e con quelli ospedalieri in caso di dimissioni o ricoveri.