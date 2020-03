17.03.2020 h 16:56 commenti

Anche a Montemurlo e Poggio spesa e medicine a domicilio per le persone in difficoltà

Il servizio è rivolto ad anziani o disabili soli (senza una rete parentale di supporto), persone in isolamento domiciliare perché positive al Covid-19 o in quarantena

Dopo Prato, la Val di Bisenzio e Carmignano, anche a Montemurlo e Poggio a Caiano parte il servizio “Ti aiutiamo” per consegnare la spesa e le medicine a domicilio a “soggetti fragili”, come anziani o disabili soli (senza una rete parentale di supporto), persone in isolamento domiciliare perché positive al Covid-19 o in quarantena.

MONTEMURLO Per attivare il servizio gli interessati dovranno telefonare al numero di riferimento del Centro Operativo Comunale 0574.558446 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. Il servizio di spesa alimentare e di farmaci a domicilio è stato attivato dalla Protezione civile comunale grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio: la Misericordia di Oste e di Montemurlo, il Cisom di Montemurlo, la Vab di Montemurlo. A seconda della provenienza della richiesta, il Coc attiverà l’associazione di volontariato con la sede più vicina al nucleo familiare che richiede assistenza. I volontari contatteranno poi l’interessato per sapere quali medicinali e quali generi alimentari occorrono. "In questo momento di emergenza vogliamo che nessuno rimanga indietro o possa sentirsi solo per far fronte alle necessità primarie come la spesa o le medicine" spiega il sindaco Simone Calamai.

Hanno dato la disponibilità ad aderire al progetto le Farmacie Farmacom di Oste e Montemurlo e il supermercato Coop di Montemurlo che garantirà un ingresso prioritario per i volontari che fanno la spesa dei generi alimentari. Ai cittadini che usufruiranno del servizio sarà rilasciata la fattura della spesa e lo scontrino delle medicine. I pagamenti dovranno avvenire in contanti in forma anticipata. I volontari provvederanno a restituire il resto e la copia di scontrino e fattura. Solo in caso di comprovate difficoltà economiche (mancanza di contanti in casa) il pagamento potrà essere anticipato dal comitato Montemurlo Solidale che poi provvederà, a fine emergenza, a recuperare i crediti dovuti.

POGGIO A CAIANO Da ieri l’amministrazione comunale di Poggio a Caiano ha attivato un numero di telefono specifico per offrire un servizio di sostegno a soggetti in quarantena o in isolamento ed agli anziani o disabili privi di una rete familiare in grado di occuparsi di loro. Telefonando a questo numero, le persone cui è dedicato il servizio potranno ricevere a casa la spesa di generi alimentari, farmaci ed altri beni di prima necessità. Il tutto grazie ai volontari di tre associazioni – Misericordia, Vab ed Anc – che si alterneranno per effettuare gli acquisti (alla Pam di Poggio a Caiano e alle tre farmacie del territorio) e le consegne a casa.

Il numero messo a disposizione, 0558701216, è attivo dal lunedì al sabato con orario 9-12. Il servizio è stato attivato in collaborazione con Società della salute e Regione Toscana e già due famiglie hanno potuto accedervi ieri, nella prima giornata in cui è stato attivo.

“In questi giorni difficili – afferma l’assessore alle politiche sociali Maria Teresa Federico – abbiamo lavorato incessantemente affinché nessuno si debba sentire solo. Questo servizio si pone anche un obiettivo aggiuntivo: evitare del tutto che in questi giorni escano di casa non solo le persone in quarantena, ma anche le persone più fragili, per le quali il contatto con il virus sarebbe più pericoloso”.