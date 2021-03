08.03.2021 h 15:36 commenti

Analisi del sangue senza pagare il ticket, chiusa l'inchiesta per 33 tra medici, infermieri e tecnici dell'ospedale

L'accusa è truffa aggravata realizzata, secondo le indagini, su un sistema di favori ad amici e parenti. Un migliaio, tra il 2015 e il 2017, le provette di sangue arrivate al laboratorio senza seguire la regolare procedura di accettazione e pagamento. Per 11 indagati chiesta l'archiviazione

E' arrivata al traguardo l'inchiesta del 2018 sui medici, infermieri e tecnici del laboratorio di analisi dell'ospedale Santo Stefano accusati di truffa aggravata per aver fatto fare gli esami del sangue a parenti e amici senza il pagamento del ticket. La procura di Prato ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini ai 44 indagati: per 33 è rimasto in piedi il capo di imputazione, per 11, invece, è stata chiesta l'archiviazione perché i fatti contestati rientrerebbero nella cosiddetta “particolare tenuità”. Tra le 33 posizioni c'è anche quella di Patrizia Casprini, rimossa dalla direzione del Dipartimento di medicina di laboratorio in seguito all'avviso di garanzia. Al lavoro, per assistere gli indagati in questo passaggio, ci sono gli avvocati Febbo, Malerba, Denaro, Rocca, Ciappi.Almeno un migliaio le provette di sangue che, tra il 2015 e il 2017, sarebbero approdate al laboratorio dell'ospedale senza che vi fossero a monte i passaggi previsti dalla procedura: accettazione, assegnazione del codice a barre e, soprattutto, pagamento del ticket. Secondo gli investigatori, il meccanismo non sarebbe stato altro che un giro di favori tra parenti, amici, conoscenti; grazie all'aggancio giusto in ospedale, chi aveva bisogno di fare gli esami del sangue, avrebbero risparmiato ogni volta qualche decina di euro. Soldi che, sempre stando alle indagini, nessuno si sarebbe intascato; praticamente solo un risparmio con conseguente danno per le casse pubbliche.La procura ha affidato ad un consulente il compito di ricostruire il percorso di ognuna delle pratiche finite nell'inchiesta: un lavoro lungo che ha portato alla luce le tracce informatiche di iter anomali in quanto privi di alcuni passaggi fondamentali a iniziare dal pagamento del ticket.Il sistema di favori gratuiti, che avrebbe coinvolto anche un paio di medici all'epoca già in pensione, sarebbe emerso in seguito ad una controversia tra due sanitari in servizio al Santo Stefano. Una lite vivace, arrivata perfino davanti al giudice di pace, scoppiata per motivi legati alla gestione del laboratorio di analisi; tra i protagonisti proprio il direttore Casprini. Una successiva lettera anonima fu scritta per dire che che forse il laboratorio centrale dell'ospedale non si occupava solo delle provette del sangue provenienti dai reparti ospedalieri e dalle strutture del territorio, ma anche di quelle arrivate fuori dal normale circuito.La Asl Toscana Centro, ora che l'inchiesta è giunta a conclusione, potrebbe riunire la Commissione disciplinare e valutare provvedimenti.