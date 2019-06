31.05.2019 h 23:27 commenti

Analisi del sangue a un passo da casa, l'Asl attiva otto punti prelievo in città e in provincia

Copriranno quasi 61mila prelievi l'anno per una spesa di oltre duecentomila euro. L'analisi dei campioni sarà effettuata nei laboratori Asl

Gli esami del sangue diventano a chilometro zero a Prato e provincia. Grazie a uno specifico bando dell'Asl Toscana Centro sono stati individuati i privati che metteranno a disposizione i propri ambulatori in più punti del territorio per effettuare i prelievi secondo gli standard pubblici, fermo restando che l'analisi del campione sarà effettuata dai laboratori dell'azienda sanitaria. La previsione è di coprire quasi 61mila prelievi per una spesa complessiva di quasi 213mila euro. Un modo per alleggerire il carico quotidiano che pesa sul centro Giovannini e per offrire un servizio ai cittadini. Hanno passato il vaglio della commissione esaminatrice otto aziende, soprattutto collegate ad associazioni di volontariato. Nella zona Prato Centro opereranno Diagnosys srl in via Lepanto, gli ambulatori della Misericordia di Campi in via Ferrucci e quelli di Iama srl in via Pistoiese. I tre enti si divideranno il budget in parti uguali e anche il totale dei prelievi, pari 47.070. A Prato Sud il servizio con 2.130 prestazioni sarà reso dalla Croce d'oro a San Giorgio a Colonica. A Prato Nord Ovest conquista la convenzione la Misericordia di Campi Bisenzio per 1.090 prestazioni che ha gli ambulatori a Maliseti. A Carmignano, in particolare a Seano, ci sarà Diagnosys srl con 3.170 prelievi. Iama garantirà il servizio a Vaiano per 2.650 prestazioni all'anno mentre a Montemurlo ci penserà ancora la Misericordia (di Campi) per 4.730 prelievi all'anno. Si dichiara pienamente soddisfatto di questa rete di centro prelievi il consigliere regionale Nicola Ciolini del Pd, membro della Commissione Sanità: "Con questa organizzazione si va incontro ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli più fragili. Pensiamo agli anziani e a quante difficoltà possono avere nel muoversi da una parte all'altra del territorio. In più decongestioniamo il centro Giovannini senza però rinunciare all'alta qualità e all'appropriatezza che il servizio pubblico garantisce perché i vincitori del bando gestiranno solo il prelievo, tra l'altro secondo precisi standard e requisiti dettati dal bando, mentre l'analisi vera a propria sarà effettuata nei laboratori dell'azienda sanitaria". Commenti positivi anche da Giovanni Mosca promotore di una petizione popolare per realizzare un centro prelievi a Maliseti. Una battaglia vinta: "Una grande vittoria di popolo, un grande risultato raggiunto, non era previsto, non era nel bilancio, non era stato nemmeno ipotizzato. Grazie alle migliaia di firme sottoscritte dai cittadini con la petizione popolare consegnata al sindaco Matteo Biffoni, e della Misericordia, e in particolare di tutti i negozianti, questa richiesta di un punto prelievi a Maliseti è realtà".

