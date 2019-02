20.02.2019 h 10:59 commenti

Anagrafe centrale chiusa per un guasto all'impianto idraulico

Al momento non sono accessibili gli uffici in piazza Cardinale Niccolò. Per ogni adempimento è possibile rivolgersi agli uffici demografici decentrati

L'ufficio Anagrafe centrale in piazza Cardinale Niccolò ha temporaneamente sospeso la propria attività a causa di un guasto improvviso all’impianto idraulico. In attesa della risoluzione del problema, prevista per la tarda mattinata, è possibile rivolgersi agli uffici demografici decentrati: Viale Alcide De Gasperi, 67 (Prato Est); Via Sette Marzo 1944, 15/1 (Prato Nord - Località Galcetello - presso Centro commerciale Galcetello); Via Lorenzo da Prato, 17 (Prato Ovest); Via Enrico Fermi, 2 (Prato Sud).

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus