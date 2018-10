15.10.2018 h 12:44 commenti

Ampliamento scuola primaria Poli di Cafaggio, ecco il progetto di come diventerà

E' in corso la gara per i lavori del primo lotto, la cui base d'asta è di 1 milione e 274mila euro. Le buste verranno aperte lunedì 12 novembre

È in corso la gara per i lavori di ampliamento della scuola primaria "Laura Poli" di Cafaggio. La base d'asta del 1° Lotto è di circa un milione e 274 mila euro più ulteriori 30.000 euro di oneri di sicurezza. Le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte il prossimo lunedì 12 novembre.



L'ampliamento rientra nell'ambito della programmazione degli interventi di nuova edilizia scolastica. La necessità di ampliare la scuola primaria Poli nasce dall'esigenza di soddisfare la crescente domanda di spazi didattici nell'area sud del territorio comunale. "Cafaggio aspettava da tempo questa risposta, l'ampliamento delle aule per una popolazione scolastica in crescita - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Lo avevamo promesso e adesso ci siamo, la gara è in corso e se non ci saranno intoppi burocratici i lavori potranno iniziare a gennaio 2019".

Verrà realizzato un blocco su due piani collegato alla scuola già esistente mediante un grande ingresso che servirà tutto il plesso scolastico. La scelta sostanziale dell’intervento è stata quella di non aumentare le classi attualmente esistenti nel plesso, ma di alleggerire il complesso esistente mediante la realizzazione di spazi refettorio e spazi sia didattici che dedicati a laboratorio. Il nuovo edificio è stato progettato in due lotti funzionali indipendenti, così da assicurarne la piena funzionalità, fruibilità e fattibilità. La superficie coperta è di circa 760 metri quadri, oltre alla pensilina sull'ingresso di 64 metri quadri.

Il costo totale previsto per i lavori di entrambi i lotti è di un milione e 900 mila euro, finanziato in parte con mutuo cassa depositi e prestiti e in parte con fondi propri dell'Amministrazione comunale.



Il I Lotto vedrà la realizzazione delle opere edili, strutturali, impiantistiche elettriche, meccaniche e di finitura del piano interrato e del piano terra; la realizzazione delle opere strutturali del piano primo e delle murature esterne del piano primo e la realizzazione completa delle opere edili, strutturali, impiantistiche del piano copertura. L'inizio dei lavori è previsto per gennaio 2019.

Il II Lotto è costituito dalle opere di completamento edile, impiantistiche, elettriche, meccaniche e di finitura del primo piano e dalla sistemazione esterna del giardino. L'importo a base d'asta è 350.000 euro comprensivo di oneri della sicurezza. Il progetto è ancora in corso di approvazione.