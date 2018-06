09.06.2018 h 17:50 commenti

Ampliamento scuola Dalla Chiesa, approvato il progetto definitivo. Costo 5 milioni

La Giunta comunale ha dato il via libera all'operazione che consentirà di avere nuovi spazi attraverso la costruzione di un secondo blocco. Ora è corsa ai finanziamenti

La Giunta comunale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Valerio Barberis, ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per l'ampliamento della scuola secondaria di I grado Dalla Chiesa a Mezzana.

L'approvazione permetterà di fare la domanda di finanziamento, entro il 24 giugno, per provare a rientrare nella graduatoria dei Piani regionali dei progetti finanziabili con Mutui Bei. Attualmente la scuola ospita 15 classi di scuola primaria e 6 classi di scuola secondaria di I° grado e per esigenze di razionalizzazione economica e funzionalità distributiva, la soluzione individuata prevede la disposizione del corpo principale dell'ampliamento parallelo a Via di Mezzana. L'altro corpo verrà disposto parallelamente al fabbricato esistente. I due blocchi, così orientati, identificano nella loro intersezione il nuovo punto di accesso alla scuola. L'ampliamento servirà per colmare le necessità del ciclo di secondaria di I° grado e sarà costituito da una nuova mensa con relativo spazio per lo sporzionamento al piano terreno, dagli uffici della direzione didattica, che quindi potrà dismettere la locazione passiva degli attuali locali in via Ferrucci, da un auditorium musicale oltre che dai servizi. Al piano primo saranno collocate le 9 aule didattiche, al piano secondo uno spazio per la lettura multidisciplinare e n. 2 laboratori. L'ampliamento della scuola Secondaria di I° grado Dalla Chiesa avrà una superficie coperta di mq 2.887, un volume di mc 11.550 oltre a mq 1.772 destinati a sistemazione esterne. Il costo complessivo dell'intervento è di quasi 5 milioni di euro.



