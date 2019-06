20.06.2019 h 20:22 commenti

Ampliamento Peretola, Rossi tende la mano (fuori tempo massimo) a Biffoni: "Usiamo la via politica e non quella giudiziaria"

Il presidente della Regione sarebbe disposto a mettere in campo "impegno personale e la disponibilità finanziaria della Regione sui temi che sono cari alla città di Prato" ma a una condizione "via gli avvocati". Comitati furiosi

Sull'ampliamento dell'aeroporto di Peretola il presidente della Regione Enrico Rossi riscopre il potere della diplomazia di fronte a una strada giudiziaria più impervia e in salita del previsto.

E così in una lettera aperta, il governatore toscano scrive al confermato sindaco di Prato, Matteo Biffoni per chiedergli di lasciar perdere gli avvocati e il nuovo ricorso al Tar contro il decreto ministeriale che dà il via libera alla realizzazione della nuova pista, già minata dalla bocciatura del decreto di via da parte dello stesso Tar a cui presentarono ricorso tutti i Comuni della Piana tra cui Prato. "Sui temi che sono cari alla città di Prato sono disposto a mettere tutto il mio impegno personale e la disponibilità finanziaria della Regione, per far sì che i prossimi siano anni di sviluppo e di crescita. Non mi sono mai negato su alcuna questione che mi sia stata posta per supportare e per aiutare Prato, nella convinzione che la sua modernità sia un tratto decisivo della forza presente e futura della Regione Toscana. Ma togliamo di mezzo gli avvocati e i contenziosi giuridici. Non si può giocare allo stesso tempo su due tavoli. - scrive Rossi - Sono convinto che guardandoci negli occhi, assieme a Dario Nardella e agli altri sindaci, sia possibile per tutti uscirne con una sintesi positiva in grado di garantire ciò che più ci preme per la nostra terra e per i cittadini toscani: lo sviluppo e il lavoro, la tutela del paesaggio e della salute, la modernità e la conservazione dell'ambiente e della nostra grande storia umana e culturale. Non è tempo di tribunali né di sentenze che si contraddicono, che bloccano le scelte politiche e che mettono in mostra una divisione tra istituzioni e persone che ricoprono posti di responsabilità, aderiscono allo stesso partito e condividono gli stessi valori".

Per dovere di cronaca ricordiamo che a fine 2014 il sindaco Biffoni non firmò il primo ricorso al Tar, anche quello vincente, perchè fermo sostenitore dello strumento politico per dare alla sua città le garanzie che chiede su salute e rumore. I fatti gli hanno dato torto. Né Rossi né Nardella hanno fatto niente per "mediare" con Prato e al tavolo dell'Osservatorio ambientale è stato estromesso anche Sesto Fiorentino. Da lì la decisione di Biffoni di lasciar stare i tavoli politici e di passare alle carte bollate firmando il secondo ricorso e ora il terzo. In un'intervista a Repubblica di ieri, il primo cittadino ha dichiarato che «per ora non ritirerà nulla». Rossi, che tra l'altro termina il suo secondo e ultimo mandato tra meno di un anno, ha letto tra queste parole uno spiraglio per cambiare idea e ha deciso di lanciargli un appello attraverso questa lettera aperta.

Nelle prossime ore capiremo se Biffoni darà credito alle promesse del presidente toscano o se continuerà a percorrere la strada giudiziaria. L'unica che fino a oggi ha dato risposte concrete ai dubbi dei pratesi.

Le parole di Rossi mandano su tutte le furie il fronte del "no". I comitati cittadini, ricordando al governatore il mancato percorso partecipativo " e le porte chiuse in faccia ai sindaci che oggi si vorrebbero più docili e comprensivi", non hanno perso tempo e hanno scritto al segretario nazionale del Partito democratico, Nicola Zingaretti per informarlo della situazione dato che lo stesso Rossi gli ha chiesto di dichiararsi favorevole alla nuova pista. Stessa documentazione finirà tra le mani dell'onorevole Roberto Morassut, responsabile infrastrutture della Segreteria Pd, che sembra avere posizioni più vicine a quelle di Rossi.

"Vogliamo capire davvero se nel PD il consenso si compra - afferma Gianfranco Ciulli dell'associaizone pratese Vas vita, ambiente e salute - altrimenti Zingaretti tasterà con mano chi si è ripreso nel partito, il perché dell'emorragia di voti toscani e come mai nella Piana popolazione e sindaci, anche del PD, siano tutti contro il pensionando Rossi".

E.B.