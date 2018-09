05.09.2018 h 14:48 commenti

Ampliamento Peretola, la rivolta dei sindaci: in sette bocciano progetto e iter scelto dal ministero

Dura presa di posizione dei sindaci di Prato, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Poggio a Caiano, Carmignano alla vigilia della conferenza dei servizi del 7 settembre

Fermamente contrari al progetto per il nuovo aeroporto di Firenze. Contrari e arrabbiati i sindaci di Prato, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Poggio a Caiano e Carmignano che si preparano alla conferenza dei servizi convocata venerdì prossimo. “Arrivare a questo passaggio amministrativo senza che da parte del ministero o del Governo siano state prese in considerazione le istanze del territorio – si legge in una nota congiunta – è una sconfitta per la politica che, di fatto, ha abdicato al proprio ruolo lasciando ai tecnici e ai giudici il compito di prendere decisioni”. Al tavolo sono solo due i Comuni con diritto di parola: Firenze e Sesto Fiorentino. Tutti gli altri, se vorranno, potranno partecipare solo per ascoltare perché è stata respinta la richiesta di aprire a tutte le amministrazioni comunali coinvolte. Prato ci sarà. Il sindaco Matteo Biffoni ha incaricato il dirigente del settore Urbanistica Francesco Caporaso che chiederà di prendere la parola e, se ciò gli sarà consentito, ribadirà la posizione dell'amministrazione comunale. “Parto dal presupposto che la politica ha perso e il ricorso al Tar è una sconfitta – le parole del sindaco Biffoni – avrei preferito essere parte attiva alla conferenza dei servizi. La nostra non è una posizione ideologica, è la posizione dettata dal fatto che c'è un pezzo di città che nutre grande preoccupazione di fronte al rischio di un peggioramento della qualità della vita e, rispetto a questo, non sono arrivate risposte. Qualcuno venga a dirci che ci stiamo sbagliando, venga a dimostrarci che non corriamo rischi, venga a tranquillizzarci”. A proposito di Tar, i sindaci ricordano che “su tutto il procedimento pende il ricorso presentato nei mesi scorsi”. “Le motivazioni – prosegue la nota congiunta – sono secondo noi fondate e valide ma ignorate dal ministero e dal Governo che potrebbero in ogni momento aprire un tavolo di discussione per affrontare il vero nodo della questione: quale tipo di sviluppo vogliamo per il nostro territorio. La nostra contrarietà è quella di quasi 400mila cittadini che nella Piana tra Firenze e Prato vivono e lavorano e che chiedono scelte diverse, attente alla sostenibilità ambientale e a un'idea di sviluppo armonica e virtuosa”.