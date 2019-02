06.02.2019 h 13:46 commenti

Ampliamento Peretola, la conferenza dei servizi approva il via libera al progetto

La decisione definitiva dopo tre rinvii e 4 sedute, è stata presa oggi al ministero dei trasporti. Anche il Mibact ha dato parere positivo con una serie di prescrizioni

Via libera al nuovo aeroporto di Firenze dalla conferenza dei servizi riunita oggi, 6 febbraio, a Roma al ministero dei trasporti. Dopo ben 3 rinvii e 4 sedute, l'opera ha ottenuto anche il via libera del Mibact con una serie nutrita di prescrizioni. Hanno confermato il voto contrario i Comuni della Piana fiorentina, Sesto in primis, e del pratese. Favorevoli invece Firenze, Signa e Lastra a Signa e gli enti statali e locali interessati a vario titolo dal progetto.

Soddisfatti il primo cittadino fiorentino Dario Nardella e il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, da sempre sostenitori della necessità della nuova pista che lo ricordiamo porterà aerei in decollo e in atterraggio sui cieli di Prato e della Piana.

L'associazione Vas di Prato e il coordinamento dei comitati contrari all'opera annunciano già che impugneranno l'esito della Conferenza nelle sedi competenti così come fatto per il decreto di Via che vedrà la prima udienza al Tar il prossimo aprile.

Per il Comune di Prato era presente l'assessore Monia Faltoni: "Abbiamo ribadito il nostro no. Le perplessità che abbiamo sempre sollevato in merito a questo masterplan non sono state sciolte in alcun modo. Sottolineo - aggiunge Faltoni pungolando il Movimento 5 Stelle - l'assurdo e contraddittorio comportamento del ministro Toninelli che si dichiara contrario all'opera quando nello stesso tempo nella stanza accanto, il suo direttore ne firma il via libera".

Contattato da Notizie di Prato, il Movimento 5 Stelle di Prato, da sempre contrario al progetto, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

Il governatore toscano Enrico Rossi ha poi spiegato che l'iter sarà completato con "il decreto dell'intesa Stato-Regione che prevale anche sul parere e sui piani urbanistici di eventuali amministrazioni locali contrarie allo sviluppo dello scalo". Rossi ha aggiunto di non essere preoccupato per eventuali tentativi di riscrivere il piano nazionale degli aeroporti: "La politica può molto - ha spiegato - ma non tutto, non può diventare arbitrio". Riguardo alla questione dei finanziamenti pubblici, che settori della maggioranza di governo vorrebbero ridurre o dirottare sull'aeroporto di Pisa, per il governatore toscano "solo Firenze può prendere finanziamenti, stanti le regole europee, perché sotto i 5 milioni di viaggiatori: e quei finanziamenti servono soprattutto a fare le opere compensative, ambientali, e di assetto idrogeologico che abbiamo chiesto nella Via fatta al ministero dell'Ambiente".