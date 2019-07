Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato oggi, 15 luglio, il provvedimento che sospende l'esecuzione del decreto direttoriale 6674/2019 con il quale era stata ratificata la conclusione della conferenza dei servizi sull'aeroporto di Firenze, accertando il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato-Regione Toscana, relativo al Masterplan dell'Aeroporto Vespucci. Lo si legge in una nota del ministero, in cui si precisa che la sospensione si è resa necessaria a seguito della sentenza del Tar della Toscana 793/2019, che ha annullato il decreto di compatibilità ambientale (VIA) del Ministero dell'ambiente relativo allo stesso masterplan (LEGGI) In sostanza il dicastero dei trasporti, agendo in autotutela, congela il via libera ai lavori in attesa che il Consiglio di Stato si esprime sul ricorso presentato da Enac e Toscana Aeroporti contro la sentenza del Tar che ha bocciato la compatibilità ambientale dell'opera.