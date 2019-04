16.04.2019 h 16:40 commenti

Ampliamento Peretola, il ministero dei Trasporti dà il via libera alla nuova pista

Tecnicamente Enac e Toscana Aeroporti possono ora procedere con gli espropri ma sul progetto è attesa a breve la sentenza del Tar della Toscana

Con il perfezionamento dell'Intesa Stato-Regioni sul master plan di Peretola, il ministero delle Infrastrutture dà il via libera all'opera che attraverso la nuova pista parallela all'A11 e lunga 2,4 chilometri porterà decolli e atterraggi sui cieli della Piana e del pratese.

Ieri, 15 aprile, il dirigente del dicastero presieduto dal ministro pentastellato Danilo Toninelli ha firmato l’atto che chiude la procedura ministeriale iniziata con la conferenza dei servizi e che in sostanza autorizza lo sviluppo del Vespucci. Ora Enac e Toscana Aeroporti possono espropriare le aree necessarie per ampliare lo scalo fiorentino.

"Il provvedimento odierno pone un timbro indelebile su un percorso autorizzativo durato 4 anni", ha dichiarato in una nota il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, secondo cui pista e terminal "consentiranno di risolvere gli attuali limiti strutturali e di dotare la città di Firenze e l'intera Toscana di un'infrastruttura strategica per rispondere alla domanda inevasa di traffico in regione".

La prudenza però, suggerirebbe di attendere il pronunciamento del Tar della Toscana sul decreto ministeriale di Via, impugnato dai Comuni contrari al progetto tra cui Prato e dai comitati. L'udienza di merito si è tenuta lo scorso 3 aprile. La sentenza è attesa per le prossime settimane.