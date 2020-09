Venerdì 18 settembre il fronte del No al nuovo aeroporto di Firenze festeggerà la vittoria al Consiglio di Stato che lo scorso febbraio ha annullato il decreto ministeriale di Via del progetto di ampliamento (LEGGI ).Una festa che avrebbe dovuto tenersi ad aprile ma che a causa del Covid è slittata a fine estate, ma a cui nessuno dei protagonisti vuole rinunciare per ribadire quanto affermato dai giudici amministrativi di primo e secondo grado sull'impatto ambientale dell'opera, soprattutto in questa fase politica in cui nuove scorciatoie normative potrebbero agevolare il ritorno "in pista" del contestato progetto. La serata si terrà all'Hotel 500 di Campi Bisenzio, luogo simbolo della battaglia perchè è al centro dell'area che verrebbe attraversata dagli aerei in entrata e in uscita dal Vespucci nel caso il masterplan riuscisse a essere realizzato. Un'area che comprende anche Prato come dimostra la partecipazione del Comune di Prato e di quelli di Poggio e di Carmignano a questa battaglia legale vinta.