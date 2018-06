07.06.2018 h 11:55 commenti

Ampliamento Peretola, il cammino ora è tutto in salita: il 7 novembre il Tar e il governo potrebbe bloccare il progetto

I giudici amministrativi discuteranno il ricorso contro la Via ministeriale da parte dei comitati e dei Comuni della Piana e del pratese. Intanto sul tavolo del neoministro Danilo Toninelli un dossier per dire no alla nuova pista

Si terrà il prossimo 7 novembre l'udienza al Tar della Toscana sul ricorso contro la Via ministeriale da parte dei comitati e dei Comuni della Piana e del pratese contrari alla nuova pista dell'aeroporto di Peretola che porterà decolli e atterraggi sui cieli di questi territori. Non è detto che la sentenza arrivi a breve distanza perché nei ricorsi e' contenuta un'eccezione di incostituzionalità sul decreto legislativo 104/2017 alla base del decreto di Via, che se presa in considerazione dai giudici amministrativi sposterebbe tutto alla Corte costituzionale o a quella europea allungando di fatto i tempi.

Sul fronte politico intanto c'è grande fermento. Il nuovo governo deve decidere che fare con un'opera tanto cara all'ex premier Renzi e con il finanziamento milionario che aveva previsto per sostenerla. Secondo quanto riportato dalla Nazione di Firenze di oggi, c'è un dossier del capogruppo regionale M5S, Giacomo Giannarelli, destinato al neo ministro e collega, Danilo Toninelli, che da' poche chance al nuovo aeroporto e indica invece la necessità di mettere in sicurezza l'attuale.

Cammino tutto in salita anche a livello regionale. Era prevista per martedì scorso l'approvazione della delibera di giunta contenente la variante urbanistica per la nuova pista. E'stata fatta slittare alle prossime sedute del consiglio regionale. Forse ha pesato la pesante contestazione dei comitati sull'uso della procedura semplificata, ritenuto illecito perché nell'area interessata dalla nuova pista ci sono oasi naturalistiche e vincoli paesaggistici importanti.