Ampliamento Peretola, i Dems contro la segretaria regionale Bonafè: "Nessun rispetto del "no" di 5 sindaci Pd e del partito pratese"

L'area Dems del Partito democratico di Prato si scaglia contro la segretaria regionale Simona Bonafè, rea di essersi apertamente schierata a favore dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze e ribadendo il suo appoggio all'indomani dell'ennesimo rinvio della Conferenza dei servizi sul progetto ( LEGGI ). A guidare la rivolta è il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, da sempre contrario all'opera che, lo ricordiamo, porterà sui cieli pratesi e medicei aerei in decollo e in atterraggio. Per il primo cittadino le affermazioni della segretaria toscana sono state fatte "in spregio totale di fronte al parere negativo di 5 sindaci del Pd dei Comuni della Piana, e nonostante la contrarietà espressa dal Partito Democratico pratese. Tutto questo senza un minimo coinvolgimento e dibattito nelle sedi opportune. Ma si fa così in una comunità politica?".

A stretto giro di posta è arrivata la replica di Lorenzo Becattini, coordinatore della segreteria del Pd toscano: “La posizione della segretaria regionale Simona Bonafè a favore della nuova pista dell’aeroporto di Peretola non è una novità. E’ uno dei punti contenuti nel documento programmatico sul quale è stata eletta segretaria alle primarie e ancora prima votata dagli iscritti nei circoli del partito. Il sì all’ampliamento di Peretola è anche la posizione del gruppo consiliare del partito in Regione, contenuta nel recente documento con le priorità di fine mandato, in cui l’aeroporto è definito strategico e si conferma con forza la necessità della nuova pista. Ogni diversa posizione è assolutamente legittima, ma ritengo che la scelta di sostenere la nuova pista, entro un quadro di compatibilità ambientale, sia politicamente ben supportata, risponda a motivi di sicurezza e rappresenti un punto di forza per l’economia e il lavoro in Toscana”.

Espressione e giudizio pienamente condiviso da tutta la corrente che attacca anche il governo e in particolare il M5S per la scarsa chiarezza nei confronti del futuro del Vespucci: "Ci troviamo difronte oggettivamente ad una situazione tecnica e politica davvero imbarazzante - si legge in un comunicato - con il silenzio assoluto del ministero dei trasporti e del ministro Toninelli che doveva intervenire per bloccare l’opera, come il Movimento 5 stelle aveva promesso in campagna elettorale mentre ora sta ancora una volta, in questa occasione, dimostrando di non rispettare gli impegni presi con i propri elettori".Il gruppo ribadisce il proprio no alla nuova pista dello scalo fiorentino: "Abbiamo, in generale come Dems Prato e nello specifico Marco Martini nel precedente ruolo di sindaco di Poggio a Caiano e Daniele Pinai come segretario del Pd di San Giorgio, più volte impegnato i nostri sforzi per motivare con documenti ed analisi concrete il nostro forte no a questa infrastruttura. Abbiamo condiviso, insieme ad altri Comuni della Piana, un percorso partecipativo importante 2 anni fa e poi organizzato numerose riunioni per sensibilizzare le persone. Il nostro non è un no ideologico ma un no motivato e di prospettiva. Il nostro No all’aeroporto è un Si al futuro. Un Si alle infrastrutture sostenibili su rotaia. Un Si anche a sostegno di una “economia giusta” che riesca a coniugare lo sviluppo effettivo con quello ambientale ed economico davvero sostenibile. Esprimiamo il nostro consenso e tutto il nostro supporto ai sindaci che stanno continuando a dimostrare la loro contrarietà alla realizzazione di questa inutile, sbagliata ed insostenibile infrastruttura con il ricorso al Tar verso il decreto di Via, in linea con la posizione già espressa nelle innumerevoli riunioni, direzioni, assemblee del Pd nei Comuni della Piana, dove sempre all’unanimità è stato votato il completo dissenso all’opera".