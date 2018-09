18.09.2018 h 16:46 commenti

Ampliamento Peretola, diffida al governo: "Stop alla conferenza dei servizi"

Lo studio legale Giovannelli, per conto dell'associazione Vas di Prato, chiede ai ministeri dei Trasporti, dell'Ambiente e della Cultura di annullare d'ufficio il potere di controllo sulle prescrizioni che illegalmente sarebbe stato dato all'Osservatorio ambientale

L'associazione Vas (Vita, ambiente e salute onlus) di Prato diffida i ministeri dell'Ambiente, della Cultura e dei Trasporti ad andare avanti con la conferenza dei servizi sul progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze che si è aperta a Roma lo scorso 7 settembre ed è stata aggiornata al prossimo 12 ottobre. La diffida è stata inviata lo scorso 12 settembre dallo studio Giovannelli e associati di Prato, lo stesso che due anni fa ha vinto il ricorso al Tar, promosso dai comitati e dalla stessa associazione Vas contrari al progetto, contro la variante al Pit che conteneva proprio la previsione urbanistica del nuovo Vespucci.

Nella lettera viene intimato di provvedere a quanto richiesto entro 30 giorni, altrimenti

scatterà la denuncia.

Vediamo su quali basi lo studio Giovannelli e l'associazione presieduta da Gianfranco Ciulli richiedono lo stop della conferenza dei servizi.

Il punto principale è "l'illegittima attribuzione di funzioni e compiti dati all'Osservatorio ambientale", istituito alla fine del 2017 per vigilare sull'ottemperanza delle oltre 140 prescrizioni che la commissione ministeriale di Via ha imposto ad Enac nel darle parere positivo alla realizzazione della nuova pista di Peretola che, lo ricordiamo, porterà sui cieli pratesi e della Piana aerei in entrata e in uscita dal Vespucci. "Tale organismo - spiega Ciulli in una nota - non è abilitato dal quadro normativo vigente. E’ stato perciò evidenziato come le avvenute ottemperanze asseverate dall’Osservatorio siano illegittime e quindi non possano essere validate all’interno della Conferenza dei Servizi, che a questo punto non può che essere revocata dal Ministero, per palesi illegittimità procedurali". Nella diffida si invita anche a ristabilire le condizioni di legge annullando d'ufficio funzioni e compiti attribuiti all'Osservatorio, che invece spettano alla commissione Via, l'unica titolata per legge a verificare le prescrizioni che essa stessa ha imposto.

Tra l'altro, solo pochi giorni fa, Franco Magi, consigliere comunale di Capoterra del Partito sardo d'azione, ha scritto all'autorità nazionale anticorruzione e al segretario generale del ministero dell'Ambiente per segnalare la presunta incompatibilità dell'ingegnere Antonio Venditti a componente e presidente dell'Osservatorio ambientale dell'aeroporto di Firenze, carica per la quale riceverebbe 3mila euro lordi al mese. Secondo Magi siamo davanti a un palese conflitto d'interesse perchè Venditti è già pagato dal ministero per svolgere quei compiti essendo coordinatore coordinatore della II divisione “sistemi di valutazione ambientale” della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

Posizione questa che lo renderebbe contemporaneamente controllore e controllato: "considerato - scrive Magi - che tra i compiti della II divisione è prevista “l’adozione dei provvedimenti inibitori per interventi ed opere realizzate in difformità dalla vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale”, come si comporterebbe nel caso di eventuale inottemperanza alle condizioni ambientali impartite nel procedimento di VIA: applicherebbe una sanzione a se stesso?".

Le ombre che si allungano sulla conferenza dei servizi sono molte ed entro breve dovranno trovare una risposta, amministrativa o giudiziaria.

E.B.