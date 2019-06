26.06.2019 h 14:30 commenti

Ampliamento Peretola, battaglia giudiziaria anche sull'illegittimità dell'Osservatorio ambientale

Oggi l'udienza al Tar del Lazio sul diniego ministeriale a fornire la documentazione sull'assenza di conflitti d'interesse del presidente dell'organismo nato per verificare il rispetto delle prescrizioni alla nuova pista

Nella battaglia contro l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, i tribunali amministrativi sono l'unica strada percorribile anche per il semplice recupero dei documenti dei procedimenti alla base della valutazione d'impatto ambientale, del decreto Stato-Regioni, della nomina dell'osservatorio ambientale e anche della conformità normativa dell'attuale pista.

Questa mattina, 26 giugno, l'associazione Vas di Prato che insieme ad altri comitati cittadini guida il fronte del "no", si è presentata al Tar del Lazio per discutere il ricorso su un nodo fondamentale della vicenda: la presunta incompatibilità dell’ingegner Antonio Venditti del ministero dell'Ambiente quale presidente dell’Osservatorio ambientale, ente chiamato a verificare il rispetto delle prescrizioni date dalla commissione tecnica ministeriale di Via alla nuova pista del Vespucci.

I ricorrenti hanno impugnato il diniego ministeriale a fornire la documentazione sull'assenza di conflitti d'interesse di Venditti nell'accettare questa nomina. Conflitto d'interesse che secondo il fronte del no esiste eccome perchè Venditti sarebbe controllore di se stesso.

Il Ministero non ha presentato alcuna difesa ne documento e di conseguenza il ricorso è passato direttamente in “decisione” senza discussione. "A nostro avviso, questo dimostra ancora una volta l’ammissione di colpevolezza del mnistero dell’Ambiente che rinuncia a difendersi proprio perché impossibilitato a farlo,- afferma Gianfranco Ciulli, presidente dell'associazione Vas - evidenziando, se ce ne fosse ancora bisogno, come il procedimento autorizzativo del nuovo master plan faccia acqua da tutte le parti".

Lacune e scarsa trasparenza confermate anche dalla mancata pubblicazione da parte dello stesso ministero della documentazione relativa proprio alle ottemperanze dell’Osservatorio ambientale (LEGGI).