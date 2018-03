20.03.2018 h 14:50 commenti

Ampliamento Peretola, 7 Comuni presentano 4 ricorsi al Tar contro la Via

Sesto, Campi, Prato, Calenzano, Poggio, Carmignano e Signa hanno fatto il punto sui motivi del ricorso alla giustizia amministrativa per fermare un'opera ritenuto dannosa per il territorio

"Diciamo no alle cose fatte male, che hanno un impatto ambientale sbagliato sul nostro territorio e che delineano un modello di sviluppo che non vogliamo". Così, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi ha sintetizzato la posizione dei sette Comuni della Piana fiorentina che hanno deciso di rivolgersi al Tar per bloccare l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Complessivamente sono quattro i ricorsi alla giustizia amministrativa, presentati o in corso di deposito, da parte delle amministrazioni di Prato, Sesto, Campi Bisenzio, Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano, Signa (quest'ultimi 4 hanno promosso insieme un unico ricorso). A questi si aggiunge quello del coordinamento dei comitati contrari al progetto di ampliamento e quello di Unipol, attraverso le controllate Nuove Iniziative Toscane srl e Consorzio per l'attuazione del Pue di Castello", proprietaria dell'area adiacente al nuovo aeroporto, già promotrice e vincitrice del ricorso al Tar contro la variante al Pit che prevedeva la nuova pista di Peretola. In tutto, quindi, i ricorsi sono 6.

"In questa vicenda si configura un conflitto istituzionale contro un'opera nel quale noi rappresentiamo con i nostri ricorsi oltre 400mila persone. E' forse l'unico caso in Italia di questa portata", ha osservato Falchi. Il quale ha poi sottolineato come con il decreto di Via che dà il via libera alla realizzazione dell'infrastruttura "vengono rimandati a momenti successivi svariati approfondimenti tecnici, sui rischi ambientali e sanitari, che noi vogliamo vengano fatti prima. Siamo convinti che su questo il giudice amministrativo riconoscerà le nostre ragioni".