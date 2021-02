26.02.2021 h 19:04 commenti

Ampliamento ospedale più vicino: pronto il bando dell'Asl per la progettazione della palazzina

Via libera alla gara per il progetto dell'edificio che doterà il Santo Stefano di altri 100 posti letto

L’iter per la costruzione della nuova palazzina dell’ospedale entra nella fase clou. Con una delibera, il direttore generale dell’Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, ha dato il via libera alla pubblicazione della gara per affidare la progettazione esecutiva del nuovo edificio che sorgerà tra il parcheggio dei dipendenti e la palazzina dei servizi e che doterà il Santo Stefano di altri 100 posti letto. Quando la progettazione esecutiva sarà pronta, si passerà alla gara d’appalto.

Il costo complessivo dell’intervento è di oltre 19 milioni di euro, coperti quasi interamente da fondi statali. Di questi oltre 13,5 milioni milioni serviranno per i lavori mentre 5,7 milioni sono somme a disposizione.

La gara per la progettazione dell’ospedale ha un importo a base d’asta di oltre 400mila euro. È prevista anche l’opzione per la direzione dei lavori quando il cantiere partirà. Qui la cifra su cui presentare un’offerta è di 857mila euro. L’opzione sarà esercitata dall’azienda sanitaria se al momento della partenza dei lavori, ci sia la necessità di integrare il lavoro del personale interno.

Il bando di gara dovrebbe essere pubblicato nel giro di una paio di settimane. Il vincitore definirà il progetto esecutivo partendo da quello di fattibilità tecnico economica presentato oltre due anni fa dall’Asl Toscana centro.

Il nuovo edificio si svilupperà su quattro livelli di cui uno seminterrato, per una superficie utile lorda complessiva di 7.337 metri quadri. Sarà collegato all’attuale ospedale attraverso un corridoio esterno.

L’area tecnica dell’azienda sanitaria diretta dall’ingegner Gianluca Gavazzi procede a passo spedito anche sul fronte della messa in sicurezza idraulica dell’area ospedaliera, richiesta dal Comune per dare il via libera all’intervento della palazzina. Questione di settimane e sarà pubblicata la gara per i lavori che prevedono anche la realizzazione di una vasca di espansione per il torrente Vella. Una volta ultimato l’intervento che metterà in sicurezza tutta la zona, il Comune di Prato chiederà al tribunale di dissequestrare il sottopasso di via Ciulli, chiuso dopo l’allagamento di oltre dieci anni fa in cui morirono affogate tre donne.

Il giudice deciderà se ci siano le condizioni per riaprire l’infrastruttura. In dirittura d’arrivo anche la pubblicazione della gara d’appalto per realizzare il distretto-casa della salute di San Paolo.