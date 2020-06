15.06.2020 h 14:12 commenti

Ampliamento ospedale, il Comune rilascia il permesso per costruire

Il documento permetterà di passare alla gara per la progettazione esecutiva del nuovo edificio. Il consigliere regionale Ciolini: "La miglior risposta, in questo momento particolare, per potenziare la sanità pubblica"

L'ampliamento del Santo Stefano si fa sempre più vicino. Questa mattina, 15 giugno, il Comune di Prato ha rilasciato il permesso a costruire all'Asl Toscana Centro per realizzare il nuovo edificio che sorgerà tra il parcheggio dipendenti e la palazzina dei servizi, quasi di fronte all'ingresso del pronto soccorso. Questo documento è fondamentale perchè permetterà all'azienda sanitaria di partire con la gara di progettazione esecutiva della struttura. Il permesso a costruire dovrebbe contenere delle prescrizioni sul fronte della sicurezza idraulica di tutta l'area ospedaliera. E' probabile che l'Asl Toscana Centro tenga separate le due progettazioni in modo che, in caso di ricorsi, l'una non blocchi l'altra. La brutta esperienza sull'appalto della demolizione del Misericordia e Dolce tuttora fermo per l'ennesimo ricorso giudiziario, ha fatto scuola e insegnato ai tecnici dell'azienda sanitaria a coprirsi le spalle per limitare i danni e le attese.

Soddisfatto della notizia del permesso per costruire Nicola Ciolini, consigliere regionale del Pd, membro della commissione Sanità, tra i primi a chiedere che le dimensioni del Santo Stefano venissero adeguate alle esigenze del territorio. "La miglior risposta - afferma - per un veloce potenziamento della sanità pubblica in un momento particolare come questo".

L'opera costerà oltre 18 milioni di euro di cui 10 del governo e il restante tra Regione e azienda sanitaria. Ospiterà oltre 110 nuovi posti letto e il polo oncologico.

Parlare di previsioni temporali è sempre complicato perchè le variabili sono molte. La progettazione esecutiva, tra tempi di gara e progettazione vera e propria, dovrebbe assorbire 10-12 mesi. Poi ci sarà la gara per i lavori.