Ampliamento Interporto, colosso del bricolage impugna il decreto di Via davanti al Presidente della Repubblica

Leroy Merlin vuole realizzare un grande punto vendita in buona parte dei terreni lato Campi Bisenzio su cui è prevista l'espansione dell'Interporto

Cade una tegola sull'ampliamento dell'Interporto di Gonfienti. Leroy Merlin ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il decreto nazionale di Via approvato lo scorso autunno che apre le porte al progetto di espansione della società pubblica su un’area complessiva di 250mila metri quadrati dei quali 221mila nel territorio di Campi Bisenzio e i restanti nel comune di Prato. Il colosso francese del bricolage però non ci sta. Sui terreni lato Campi, infatti, l'azienda vorrebbe realizzare uno dei cinque grandi punti vendita contenuti in un articolato piano d'investimenti per la Toscana. Sembra che la Regione, in sede di revisione urbanistica del Comune di Campi, abbia già dato parere negativo a questa apertura in quel punto che tra l’altro ha già una destinazione legata alla logistica, ma Leroy Merlin non si arrende e ha impugnato il decreto di Via davanti al Presidente della Repubblica. L’obiettivo è invalidarla per bloccare il progetto di ampliamento dell’Interporto che sarebbe costretto a ricominciare tutto da capo. L’esempio più vicino, a livello temporale e geografico, è quello del progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze, bloccato dalla doppia bocciatura dei tribunali amministrativi del decreto ministeriale di Via, impugnato dai comitati cittadini contrari al progetto. In questo caso chi impugna l’atto è un privato con interessi privati, ma l’obiettivo è lo stesso. L'avvocatura della della Regione si è già costituita in giudizio e anche l'Interporto farà altrettanto.

Tale inciampo giudiziario arriva proprio nel momento in cui si è affacciata all'orizzonte la trattativa con i proprietari dei terreni per la loro cessione a Interporto spa, ma non dovrebbe fermare l'iter già avviato anche perchè non è stata richiesta la sospensiva. Lo conferma il presidente dell'Interporto Francesco Querci interpellato in merito da Notizie di Prato: "Il ricorso è in esame da parte dello studio legale che abbiamo incaricato. A prima vista appare infondato. Noi andiamo avanti nella valutazione della fattibilità del progetto di ampliamento interloquendo con i soggetti che riterremo più opportuni".

Niente vieta, ma nessuno lo conferma, che si possa trovare un accordo tra le parti per mettere insieme le mire di Leroy Merlin con le esigenze di potenziamento dell'Interporto, ma per aprire un grande punto vendita ci vuole comunque il parere positivo della Regione. Su tutto poi si stende un alone di incertezza legato al riassetto economico del dopo Covid. Entrambe le parti avranno ancora bisogno di ampliarsi? Una domanda a cui potrà essere trovata una risposta solo con il tempo. Nel frattempo le carte bollate faranno la loro corsa.