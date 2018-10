24.10.2018 h 18:54 commenti

Ampliamento dei cimiteri di Coiano, Grignano e Mezzana: approvato il progetto definitivo

Nel corso del 2019 previsti interventi anche al cimitero di Chiesanuova con il rifacimento della pavimentazione

Saranno ampliati i cimiteri di Coiano, Grignano e Mezzana. La giunta comunale, su proposta dell'assessore Filippo Alessi, ha approvato il progetto definitivo, che nasce dalla necessità di realizzare ossarini in modo da assicurare una rotazione delle sepolture.

Nel cimitero di Coiano e di Mezzana i corpi di fabbrica contenenti gli ossarini verranno realizzati all’interno del perimetro cimiteriale, in spazi attualmente poco utilizzati o non ancora utilizzati per le inumazioni. Nel cimitero di Coiano verranno realizzati complessivamente 114 ossarini, mentre in quello di Mezzana saranno 204.

Nel cimitero di Grignano invece è previsto un piccolo ampliamento, all’esterno dell’attuale perimetro, per la realizzazione di un blocco di ossarini, 294, e un bagno per i visitatori a norma per disabili. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 400 mila euro.

Inoltre nel 2019 è previsto anche un intervento di manutenzione straordinaria al cimitero di Chiesanuova dove ci sarà anche il rifacimento della pavimentazione per un importo di 200 mila euro.

Nel 2018 sono stati fatti interventi di manutenzione straordinaria anche ai cimiteri di Filettole e Castelnuovo.